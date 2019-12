ČR má 140 plnicích CNG stanic

Praha (28. prosince 2016) – V lednu 2014 bylo v ČR celkem 50 veřejných CNG stanic, dnes jich je již 140 a další se chystají zahájit provoz už v lednu. Za poslední 3 roky tedy v ČR přibylo 100 plnicích CNG stanic. V průměru je dnes v každém kraji kolem 10 ti stanic, nejvíce, celkem 22, jich má kraj Středočeský. Otevírají se na čerpacích stanicích Benzina, MOL, OMV, Shell, Texaco, Total, EuroOil, D oil, Caroil, KaprOil, Marho, Kontakt, Q100 aj. Zejména Benzina má CNG stojan v ČR už na 30 čerpacích stanicích a uvažuje až na 80 ti. Napříč Evropou je asi 5 tisíc CNG stanic. Velkému zájmu o koupi ekologických CNG vozidel v ČR přispívají i pobídky a dotace. Pro příští rok Ministerstvo životního prostředí uvažuje, že by mohla být finanční podpora na nákup CNG vozidel nastavena pro všechny.

V ČR je v provozu již 140 plnicích CNG stanic, 60 z nich je u tradičních čerpacích stanic

Za 3 roky přibylo v ČR 100 nových CNG stanic, 40 z nich jen za poslední rok

Každý rok přibývá v ČR kolem 4-5 tisíc CNG vozidel

Za stejnou dobu (3 roky) přibylo v ČR i 600 nových bezprašných CNG autobusů (celkem jezdí v asi 50 ti městech již více než 1 tisíc CNG autobusů)

Koncem listopadu loňského roku (na Podzimní plynárenské konferenci Českého plynárenského svazu – ČPS) bylo slavnostně vyhlášeno dosažení počtu první stovky veřejných CNG stanic v ČR, o rok později je jich dnes motoristům k dispozici již 140. „V roce 2017-18 by mohlo být v ČR už 200 plnicích CNG stanic, mnoho je před dokončením nebo ve výstavbě. Už zkraje roku 2017 se otevřou další CNG stanice např. v Náchodě, Turnově, v Těšovicích u Prachatic, Kyjově u Hodonína, další v Havlíčkově Brodu, také v Liberci a Třeboni, staví se také třeba už v Klatovech, ve Znojmě a dalších městech,“ říká Jiří Šimek, člen Rady ČPS. Mezi čtyři největší investory patří Bonett Gas Investment, Vítkovice Machinery Group, innogy Energo a E.ON Energie. Mimo veřejné stanice si ale dopravní podniky a soukromé společnosti budují své vlastní plnicí CNG stanice v podnikových areálech (např. DB Schenker, Linde Material Handling a mnoho dalších), podnikatelé si kupují i soukromé menší domácí plničky.

Podle poslední zprávy Navigant Research by v roce 2025 mělo jezdit na světě již 40 milionů CNG vozidel. Dnes u nás jezdí kolem 16 tisíc CNG vozidel a každý rok jich přibývá kolem 4-5 tisíc. Některé vozové flotily přepravních společností, jakou má třeba Česká pošta, už mají více než tisíc CNG vozidel, podíl CNG vozidel ve svém vozovém parku postupně zvyšuje u nás i např. přepravní služba GLS aj. „Ekologické a úsporné CNG vozy již běžně využívají městské úřady, Policie, Hasičský záchranný sbor, zdravotnická zařízení atd. CNG jako alternativní palivo je nyní nejoblíbenější. Rychlému růstu počtu CNG vozidel přispívají i pobídky a dotace,“ dodává Jiří Šimek z ČPS. Naposledy Ministerstvo životního prostředí (MŽP) vyhlásilo v ČR výzvu pro kraje a obce. Podpora pro osobní auta na CNG do 3,5 tuny činí 50 tisíc korun. Dalších 10 tisíc korun může být poskytnuto na ekologickou likvidaci starého vozu. Pro žadatele z řad obcí, krajů a jimi řízených organizací je připraveno jen na CNG vozy celkem 20 milionů korun (cca 400 CNG vozidel). Příjem žádostí nyní běží až do 31. března 2017, např. město Ostrava již informovalo, že podá žádost na 18 CNG vozidel. Pro příští rok MŽP uvažuje, že by mohla být finanční podpora CNG vozidel nastavena pro kohokoliv.

Zdroj: Tisková zpráva Českého plynárenského svazu 2.1.2016

Počet veřejných plnicích stanic v jednotlivých krajích ČR (28. prosinec 2016)

Kraj Počet veřejných CNG stanic Praha 17 Středočeský 22 Jihočeský 7 Plzeňský 9 Karlovarský 3 Ústecký 8 Liberecký 3 Královéhradecký 9 Pardubický 7 Vysočina 6 Jihomoravský 17 Zlínský 8 Olomoucký 10 Moravskoslezský 14 CELKEM 140

