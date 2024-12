ČR hrozí kvůli změnám v podpoře OZE miliardové škody a arbitráže, míní asociace

Praha 11. prosince (ČTK) - Česku po schválení novely energetického zákona hrozí podle solárníků miliardové škody a arbitráže. Změny, které mají omezit některé výdaje na podporu obnovitelných zdrojů energie, podle nich zcela mění zavedená pravidla a mohou mít likvidační důsledky pro obor. Uvedla to dnes Solární asociace. Ministerstvo financí už dříve kritiku odmítlo. Podle úřadu jde zejména o vylepšení kontrolních mechanismů.

Sněmovna dnes schválila novelu energetického zákona, která zavádí mimo jiné přesnější a individuální vyhodnocování výnosnosti solárních elektráren s výkonem nad 30 kilowattů uvedených do provozu v letech 2009 a 2010. Jejich provozovatelé budou muset například každoročně do 15. prosince informovat operátora trhu, zda jim v příštím roce vznikne nárok na podporu. Na obnovitelné zdroje chce stát v příštím roce stejně jako letos vyčlenit 8,5 miliardy korun. Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) přitom původně pro rok 2025 podle stávajících pravidel počítalo s 31,2 miliardy korun.



Změny v podpoře obnovitelných zdrojů podle asociace nalomí důvěru podnikatelů a investorů ve stát. "Je zcela absurdní, že se vláda snaží zaplátovat díry v rozpočtu tím, že poruší závazky státu vůči investorům, české a evropské právo. Státu kvůli tomuto kroku hrozí miliardové ztráty, ohrožení konkurenceschopnosti firem a bezprecedentní šok pro banky. Tři zahraniční investoři už dokonce chystají arbitráže,“ uvedl výkonný ředitel Solární asociace Jan Krčmář.



Změny podle asociace zavádí pro většinu subjektů nesplnitelné byrokratické požadavky. Podle Krčmáře zatíží nejen velké provozovatele, ale například i školy, obce, zemědělská družstva, nebo malé a střední podniky. "Vláda jim ukládá bizarní povinnosti, kdy by například ředitelka mateřské školy měla vědět, kolik bude po roce 2030 stát na trhu v Evropě elektřina a bude muset dohledat tisíce faktur a dokladů, nebo jí hrozí pokuta až 50 milionů a kompletní ztráta podpory," popsal Krčmář. Každý výkaz podle něj má asi 400 položek, přičemž u každého by mělo jít o kontrolu tisíce faktur. V některých případech jsou podle asociace individuální kontroly prakticky neproveditelné.



"Změny v podpoře provozu elektrárny navrhované ministerstvem budou znamenat významný zásah do finanční kalkulace našeho původního investičního záměru, který musel být řešen úvěrem. Současně se projeví snížením finančních příjmů v řádu statisíců korun ročně a naruší úsilí o vyrovnané hospodaření,” uvedla nemocnice v Hranicích na Moravě.



Ministerstvo financí (MF) už dříve kritiku odmítlo. "Primárně jde o vylepšení procesu kontroly a přezkumu daných parametrů především u fotovoltaik uvedených do provozu v letech 2009 a 2010 a jejichž výkon je vyšší než 30 kW. Podstatnou část tržeb těchto provozovatelů totiž tvoří prostředky daňových poplatníků, a tedy MF nevidí nic nestandardního na tom, že chce stát provádět širší kontrolu těchto výdajů ze státního rozpočtu," uvedl Ondřej Macura z tiskového odboru úřadu. Cílem navržených kroků je zabránit překompenzaci, která vede k deformacím trhu, dodal. Zbytečně to podle něj také zatěžuje daňové poplatníky.



Zdroj: Tisková zpráva ČTK 11. 12. 2024

