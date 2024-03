ČR dostane z EU dalších 73 miliard Kč na investice do energetiky či dopravy

Praha 27. března (ČTK) - Česká republika dostane z Modernizačního fondu EU dalších téměř 73 miliard korun na investice do energetiky či dopravy. Stát peníze využije na financování obnovitelných zdrojů, modernizaci teplárenství nebo ekologizaci veřejné dopravy. Dnes o tom informovalo ministerstvo životního prostředí (MŽP). Dotace pro Česko nyní schválila Evropská investiční banka s Evropskou komisí. Dosud tak ČR z fondu získala 267 miliard korun.

"Modernizační fond je pro nás klíčovým nástrojem v dosahování našich cílů v oblasti modernizace a energetické nezávislosti. Schválení dalších téměř 73 miliard představuje pro Českou republiku důležitý milník. Tyto prostředky nejenže posílí rozvoj obnovitelných zdrojů energie ve výrobních podnicích i v domácnostech či teplárenství, ale nově také přispějí k dlouho očekávané modernizaci veřejné dopravy,“ řekl ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL).



Největší část peněz z nově schválených dotací stát podle ministerstva využije na financování obnovitelných zdrojů, na které dá přes 32 miliard korun. Větší část peněz, kolem 20 miliard korun, chce resort použít na podporu výstavby nových fotovoltaických elektráren na rodinných a bytových domech v programu Nová zelená úsporám. Dalších 12 miliard pak půjde na solární elektrárny ve firemních provozech. Z investic by podle ministerstva mělo vzniknout zařízení o výkonu více než 2,11 gigawatthodiny a snížení emisí oxidu uhličitého o 1819 kilotun.



Novinkou jsou peníze pro ekologizaci veřejné dopravy, půjde o 22,4 miliardy korun. Většinu peněz by měl stát použít na modernizaci kolejových vozidel s elektrickým či vodíkovým pohonem pro regionální osobní železniční dopravu. Investice poputují také na nákup nových vozidel pro městskou hromadnou dopravu, včetně bateriových či vodíkových autobusů, trolejbusů a tramvají nahrazujících běžné autobusové linky.



Další peníze stát rozdělí mezi projekty, jejichž cílem jsou úspory energií a dekarbonizace průmyslu a teplárenství. "V oblasti teplárenství se podařilo obhájit investice ve výši 12,5 miliardy korun pro čtyři velké investiční projekty, z oboru průmyslové výroby uspěly tři projekty s investiční podporou ve výši šest miliard korun,“ podotkl Hladík. Podle ředitele Státního fondu životního prostředí Petra Valdmana podpořené projekty v teplárenství sníží emise oxidu uhličitého o 658 kilotun ročně a uspoří energii z neobnovitelných zdrojů o 8019 terajoulů ročně. Projekty z oblasti průmyslu pak mají znamenat úsporu snížení emisí o 64 kilotun ročně a úsporu konečné spotřeby energie o 772 terajoulů každý rok.



Modernizační fond zřídila Evropská komise, má přispět k rychlejšímu odklonu od spalování uhlí a ke snížení emisí skleníkových plynů. Jde o peníze z EU získané prodejem emisních povolenek. Česko by mělo mít díky vysokým cenám povolenek v Modernizačním fondu do roku 2030 k dispozici až 500 miliard korun. Investice jsou příjmem Státního fondu životního prostředí ČR a budou postupně rozdělovány v deseti dotačních programech na podporu nízkouhlíkových technologií, modernizaci energetických systémů a zlepšení energetické účinnosti.



Zdroj: Tisková zpráva ČTK 27. 3. 2024

