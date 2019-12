ČR a další: EU se v produkci biopaliv má spoléhat na své zdroje

Brusel 14. dubna (zpravodaj ČTK) - Evropská unie by při produkci biopaliv měla spoléhat především na vlastní zdroje, upozorní v pondělí na jednání ministrů zemědělství unie Česko společně se Slovenskem, Polskem a Bulharskem. Země ve společné deklaraci zdůrazní, že podporují všechny kroky, které povedou k vyššímu využívání zemědělských nepotravinářských produktů a zbytků, třeba po výrobě krmiv, či lesní biomasy k výrobě především pokročilých biopaliv.

Další používání biopaliv je jednou z cest, které mohou země EU využít při plnění cílů souvisejících se snahou snižovat emise skleníkových plynů. Do konce příštího roku se ČR zavázala snížit tyto emise v dopravě o šest procent proti roku 2010 a také k tomu, že desetina energie v dopravě bude pocházet z obnovitelných zdrojů, tento podíl pak má do roku 2030 dál růst.

"Souhlasíme s potřebou rychlého uskutečnění potřebných kroků k vytvoření příznivého prostředí pro používání paliv s vyšším podílem obnovitelné energie zemědělského původu jako je E10 ve snaze dosáhnout klimatických cílů a snížit energetickou závislost," uvádí deklarace.

Nejpozději v roce 2020 by se podle ní E10 - tedy palivo s vyšším obsahem biosložky - měl stát společným a jediným standardem v této čtveřici zemí, což by jim mělo umožnit příslušné cíle dodržet.

Dodavatelé pohonných hmot nyní musí přimíchávat povinně alespoň 4,1 procenta biosložky do benzínu a šest procent do nafty. Česká vláda počátkem dubna odmítla poslanecký návrh, který by tuto povinnost rušil. Ministr zemědělství Miroslav Toman tehdy argumentoval právě tím, že ČR tak naplňuje příslušnou unijní směrnici a za řepku jako palivo z obnovitelných zdrojů není nyní náhrada. Jedním z největších zpracovatelů řepkového semene a výrobcem metylesteru, který se přimíchává do bionafty, je společnost Preol z holdingu Agrofert.

