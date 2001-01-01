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Členové Energetického společenství Východních Čech od května sdílejí elektřinu
Pardubice 16. července (ČTK) - První členové Energetického společenství Východních Čech (ESVČ) začali od května sdílet elektřinu vyrobenou z obnovitelných zdrojů. Z fotovoltaických panelů na Léčebně dlouhodobě nemocných (LDN) v Rybitví putovaly přebytky do Nemocnice Pardubice. ESVČ založily Pardubický kraj s Pardubicemi a soukromými subjekty a počet zapojených subjektů se začíná zvyšovat, řekl ČTK předseda výboru ESVČ Milan Turena.
Foto: geralt@Pixabay.com
"Máme vyřešené všechny administrativní a ekonomické záležitosti i monitorovací softwarový systém, což nám zabralo dost času a kvůli tomu jsme spustili sdílení až od května. Sdílení elektřiny už standardně funguje včetně plateb," uvedl Turena.
Za květen odešlo z LDN Rybitví do Nemocnice Pardubice 5,35 megawatthodin (MWh) a za červen 4,47 MWh. Všechna elektřina byla ihned využitá, protože zdravotnické zařízení má konstantně vysokou spotřebu.
Významnými členy společenství jsou kromě organizací zřizovaných Pardubickým krajem a městem Pardubice také například nemocnice v Pardubicích, Chrudimi a Vysokém Mýtě, farma Rokytno, Plavecký areál Pardubice a Sociální služby města Pardubic. Přibýt by měly třeba Vodovody a kanalizace Pardubice, Dopravní podnik města Pardubic, v jednání jsou další obce, bytové domy či podnikatelské subjekty.
Z budov patřících kraji začaly od července přebytky elektřiny, takzvané přetoky, vyrábět panely na Domově mládeže se školní jídelnou Pardubice a pardubickém gymnáziu. Od srpna by měly přibýt také výrobny na gymnáziu a jídelně ve Svitavách a Vyšší odborné škole pedagogické s Střední pedagogické škole v Litomyšli, dalším odběratelem energie bude Chrudimská nemocnice. Celkový instalovaný výkon tak dosáhne asi 410 kilowattů (kW).
"Další subjekty, u kterých je současná fotovoltaická elektrárna dokončená nebo se předpokládá uvedení do provozu do konce roku, budou mít celkový výkon 1978 kW. Z toho je předpokládaný roční přetok 924,6 MWh. Do sítě žádné přebytky nepředpokládáme," uvedl koordinátor ESVČ Filip Hoffman. Celkový předpoklad výroby je při zapojení všech členů podle technicko-ekonomické studie 4405 MWh, z toho předpokládaný přetok činí 1853 MWh.
Dosud se mohli do ESVČ zapojovat jen subjekty spadající pod tři obce s rozšířenou působností (ORP), a to Pardubice, Chrudim a Vysoké Mýto. V budoucnu už ale toto omezení nebude platit. Kromě fotovoltaických výroben se připravuje také zapojení větrné elektrárny. Dalšímu rozšíření se společenství nebrání, podle jeho zástupců bude záležet na zájmu výrobců energie.
Výhodou pro výrobce v ESVČ je úspora nákladů za elektřinu a příjmy z jejího prodeje, pro odběratele zase stabilní a nižší cena sdílené elektřiny, což přispívá l energetické bezpečnosti. V minulosti Turena odhadoval, že zapojeným odběratelům by měla účast v projektu přinést ročně zhruba 20 až 30 procent úspor za elektřinu.
Pro letošní rok stanovil výbor ESVČ cenu pro prodej jednu korunu za kilowatthodinu, odběratel za ni zaplatí 2,30 koruny. Z rozdílu se hradí provozní náklady systému ESVČ.
Zdroj: Tisková zpráva ČTK 16. 7. 2026
Poslední změna: 20.7.2026
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Členové Energetického společenství Východních Čech od května sdílejí elektřinu
Pardubice 16. července (ČTK) - První členové Energetického společenství Východních Čech (ESVČ) začali od května sdílet elektřinu vyrobenou z obnovitelných zdrojů. Z fotovoltaických panelů na Léčebně dlouhodobě nemocných (LDN) v Rybitví putovaly přebytky do Nemocnice Pardubice. ESVČ založily Pardubický kraj s Pardubicemi a soukromými subjekty a počet zapojených subjektů se začíná zvyšovat, řekl ČTK předseda výboru ESVČ Milan Turena.
"Máme vyřešené všechny administrativní a ekonomické záležitosti i monitorovací softwarový systém, což nám zabralo dost času a kvůli tomu jsme spustili sdílení až od května. Sdílení elektřiny už standardně funguje včetně plateb," uvedl Turena.
Za květen odešlo z LDN Rybitví do Nemocnice Pardubice 5,35 megawatthodin (MWh) a za červen 4,47 MWh. Všechna elektřina byla ihned využitá, protože zdravotnické zařízení má konstantně vysokou spotřebu.
Významnými členy společenství jsou kromě organizací zřizovaných Pardubickým krajem a městem Pardubice také například nemocnice v Pardubicích, Chrudimi a Vysokém Mýtě, farma Rokytno, Plavecký areál Pardubice a Sociální služby města Pardubic. Přibýt by měly třeba Vodovody a kanalizace Pardubice, Dopravní podnik města Pardubic, v jednání jsou další obce, bytové domy či podnikatelské subjekty.
Z budov patřících kraji začaly od července přebytky elektřiny, takzvané přetoky, vyrábět panely na Domově mládeže se školní jídelnou Pardubice a pardubickém gymnáziu. Od srpna by měly přibýt také výrobny na gymnáziu a jídelně ve Svitavách a Vyšší odborné škole pedagogické s Střední pedagogické škole v Litomyšli, dalším odběratelem energie bude Chrudimská nemocnice. Celkový instalovaný výkon tak dosáhne asi 410 kilowattů (kW).
"Další subjekty, u kterých je současná fotovoltaická elektrárna dokončená nebo se předpokládá uvedení do provozu do konce roku, budou mít celkový výkon 1978 kW. Z toho je předpokládaný roční přetok 924,6 MWh. Do sítě žádné přebytky nepředpokládáme," uvedl koordinátor ESVČ Filip Hoffman. Celkový předpoklad výroby je při zapojení všech členů podle technicko-ekonomické studie 4405 MWh, z toho předpokládaný přetok činí 1853 MWh.
Dosud se mohli do ESVČ zapojovat jen subjekty spadající pod tři obce s rozšířenou působností (ORP), a to Pardubice, Chrudim a Vysoké Mýto. V budoucnu už ale toto omezení nebude platit. Kromě fotovoltaických výroben se připravuje také zapojení větrné elektrárny. Dalšímu rozšíření se společenství nebrání, podle jeho zástupců bude záležet na zájmu výrobců energie.
Výhodou pro výrobce v ESVČ je úspora nákladů za elektřinu a příjmy z jejího prodeje, pro odběratele zase stabilní a nižší cena sdílené elektřiny, což přispívá l energetické bezpečnosti. V minulosti Turena odhadoval, že zapojeným odběratelům by měla účast v projektu přinést ročně zhruba 20 až 30 procent úspor za elektřinu.
Pro letošní rok stanovil výbor ESVČ cenu pro prodej jednu korunu za kilowatthodinu, odběratel za ni zaplatí 2,30 koruny. Z rozdílu se hradí provozní náklady systému ESVČ.
Zdroj: Tisková zpráva ČTK 16. 7. 2026
Poslední změna: 20.7.2026
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