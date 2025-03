Čistírna odpadních vod v Liberci se bude muset asi rozšířit, hatí to plány města

Liberec 14. března (ČTK) - Čistírna odpadních vod v Londýnské ulici v Liberci se bude muset nejspíš rozšířit. Bude k tomu potřebovat sousední pozemky města, jež mají dohromady skoro dva hektary. Narušuje to plány radnice, která zvažovala, že na nich postaví bioplynovou stanici, sběrný dvůr, kompostárnu i re-use bazar. Podle primátora Jaroslava Zámečníka (Starostové pro Liberecký kraj) to ale neznamená, že by město chtělo od těchto projektů ustoupit.

"Pakliže bychom kývli Severočeské vodárenské společnosti, znamená to, že budeme hledat alternativní prostory jak pro bioplynku, tak i pro sběrný dvůr a kompostárnu. Určitě to neznamená, že bychom je úplně odložili, shodili ze stolu a už by nás nezajímaly," řekl novinářům primátor.



Čistírnu v Liberci vlastní Severočeská vodárenská společnost (SVS), která nyní město požádala o uzavření memoranda o společném postupu. Případné rozšíření areálu čistírny zvažuje po roce 2030. "Záměrem je rozšíření čističky odpadních vod o nové stupně čištění, které vycházejí z legislativy jak české, tak evropské," uvedl náměstek primátora Adam Lenert (ANO).



Primátor dodal, že teprve začnou jednat, za jakých podmínek by pozemky na SVS převedly. Podle znaleckého posudku, který si dalo město zpracovat, mají hodnotu 47,6 milionu korun.



Čistírna odpadních vod v Liberci byla dokončená v roce 1994 a modernizována za 156 milionů korun v letech 2007 až 2008. Její kapacita je 190.000 ekvivalentních obyvatel, díky čemuž je schopna zpracovat odpadní vody nejen ze stotisícového Liberce, ale i sousedního Jablonce nad Nisou a dalších menších obcí v okolí.



Zdroj: Tisková zpráva ČTK 14. 3. 2025

