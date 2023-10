Čistírna odpadní vody v H. Brodě dodá do sítě plyn, který postačí pro 200 domů

Havlíčkův Brod 16. října (ČTK) - Havlíčkobrodská čistírna odpadních vod dokáže dodat za rok do distribuční sítě biometan, který pokryje průměrnou spotřebu zemního plynu 200 rodinných domů nebo dvojnásobného počtu bytů. Technologii na úpravu plynu uvolňovaného z kalů za 45 milionů korun nechala osadit havlíčkobrodská firma Vodovody a kanalizace (VAK), která čistírnu v části města Perknov provozuje. Na plnou projektovanou kapacitu se výroba biometanu dostala v posledním týdnu, řekl novinářům předseda představenstva Pavel Policar při dnešním představení projektu.

Foto: PRODEVAL CE s.r.o.



"Dneska vtláčíme do sítě řádově 90 normokubíků hodinových 'zeleného' zemního plynu," uvedl Policar. Společnost nejdřív zvažovala i to, že vyrobený biometan bude dodávat jako pohon pro auta, jednodušším řešením podle ní nakonec bylo napojení do distribuční plynárenské soustavy.



Ve zkušebním provozu bude nová technologie na membránovou separaci bioplynu do konce letoška. Z čistíren odpadních vod v Česku je podle dodavatelské firmy Prodeval taková výroba biometanu kromě Havlíčkova Brodu zavedená jen v Praze, i tam je to novinka.



"Předešli jsme dobu," řekl Policar. Uvedl, že podobné provozy v Evropě by měly být energeticky soběstačné do roku 2040. "Je rok 2023 a malá česká vodárna je tam," uvedl.



Z bioplynu jímaného z vyhnívajících kalů se v havlíčkobrodské čistírně vyrábí v kogeneračních jednotkách řadu let teplo a elektřina. Produkci tohoto bioplynu pak firma zvýšila větším zahříváním kalů. Začala k tomu využívat teplo, jež pomocí tepelných čerpadel získává z vyčištěné odpadní vody vypouštěné do řeky. Provoz čistírny je podle Policara zároveň ekologičtější, protože vypouštěná voda přestala přihřívat Sázavu. "Dostali jsme se na podobné teploty, jako má řeka před výtokem z 'čovky'," uvedl.



Nová technologie může za hodinu zpracovat až 140 metrů krychlových bioplynu, do plynárenské distribuční soustavy se z něj bude vtláčet až 90 metrů krychlových biometanu za hodinu.



Na projekt dostal VAK dotaci. Návratnost investice bude podle Policara záviset na vývoji výkupní ceny plynu. Pokud by nastal případ, že by to bylo pro VAK ekonomicky výhodnější, může z plynu uvolňovaného z kalů vyrábět víc elektřiny než biometanu. "Máme tam tuhle ekonomickou flexibilitu zajištěnou technicky," uvedl.



Akciová společnost Vodovody a kanalizace zásobuje pitnou vodou 78.000 obyvatel, provozuje kanalizace a 11 čistíren odpadních vod. Havlíčkobrodská čistírna je její největší. První kogenerační jednotku tam firma osadila v roce 2001 a druhou o pět let později. V roce 2010 do tohoto areálu přidala fotovoltaickou elektrárnu. Už tato zařízení vyráběla víc elektřiny, než bylo potřeba pro provoz čistírny, solární elektřinu dodává VAK do sítě. Většinu akcií společnosti drží města a obce v regionu.



Zdroj: Tisková zpráva ČTK 16. 10. 2023

Datum uveřejnění: 17.10.23

