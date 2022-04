Čistá energie je podle Baerbockové klimatickou a bezpečnostní nezbytností

Berlín 29. března (zpravodaj ČTK) - Rozvoj obnovitelných zdrojů energie je nezbytností, neboť to přispěje k ochraně klimatu i k posílení bezpečnosti. Dnes to v Berlíně na úvod dvoudenní konference o energetické transformaci (BETD) prohlásila šéfka německé diplomacie Annalena Baerbocková. Konference se dnes zúčastnil také český ministr zahraničí Jan Lipavský, který návštěvu využil ke schůzce s Baerbockovou.

"Energie a bezpečnost se prolínají. Klimatická politika je geopolitickým úkolem naší doby. Vzestup obnovitelných energií je dnes nejen realitou, ale také naprostou nezbytností," řekla Baerbocková. Odklon od fosilních paliv, a to nejen od těch ruských, povede podle ní k nové mezinárodní rovnováze sil.

"Od Norska po Spojené arabské emiráty máme neuvěřitelný potenciál. Nesmíme však tento závod vést proti sobě, ale společně," řekla Baerbocková. Uvedla také, že investice do obnovitelných zdrojů znamenají zároveň investice do svobody a bezpečnosti.

Německo chce dosáhnout rovnováhy mezi emisemi CO 2 a opatřeními na jejich neutralizaci do roku 2045. Přechodovou energetickou surovinou na cestě k čisté energii měl být v Německu zemní plyn, především ten z Ruska. Po ruské invazi na Ukrajinu ale vláda německého kancléře Olafa Scholze plány přehodnocuje. Nyní chce co nejvíce podporovat výstavbu větrných a solárních elektráren a snížit energetickou závislost na Rusku.

Německý ministr hospodářství a ochrany klimatu Robert Habeck řekl, že země se do podzimu může zbavit závislosti na ruském uhlí a do konce roku možná na ruské ropě, do poloviny roku 2024 pak může být země nezávislá i na ruském plynu. Tento záměr dnes Baerbocková zopakovala, když řekla, že Německo se připravuje na odklon od ruských fosilních zdrojů energie.

Na konferenci BETD dnes vystoupil také český ministr Lipavský, který debatoval na téma energie digitálního věku. Za stěžejní technologie a systémy pro obnovitelné zdroje označil ty, které umožňují přenos po rozvodných sítích a jejich kontrolu. Jako příklad označil synchronizaci přenosových sítí Ukrajiny a Moldavska s evropskou soustavou. "Ukrajina se přepnula z ruské kontroly energetických rozvodných sítí do evropského systému. To byl projekt připravovaný mnoho let, ale kvůli aktuálním událostem, kvůli Putinově strašlivé válce se tak stalo v řádu dní. A bez těchto technologií by to nebylo možné," řekl.

Lipavský zároveň poznamenal, že takovéto moderní technologie se mohou snadno stát terčem hackerů, proto rozvoj sofistikovaných systémů musí jít ruku v ruce s posilováním kybernetické bezpečnosti. "Musíme mít také připraveny záložní plány," dodal.

Berlín dnes navštívil také český ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela, který jednal s Habeckem o energetické bezpečnosti. "Pan ministr mi slíbil, že pomůže s navýšením kapacity ropovodu TAL. To by Česku, Německu a Rakousku zajistilo až o 200.000 tun ropy měsíčně více a umožnilo snížit energetickou závislost na Rusku," napsal Síkela na twitteru.

Na Transalpinský ropovod (TAL) vedoucí do Německa a Rakouska z italského Terstu, kam tankery přivážejí ropu z celého světa, je Česko napojeno přes produktovod IKL. Tento ropovod vede z bavorského Vohburgu an der Donau do Nelahozevsi u Kralup nad Vltavou. Díky IKL se Česko před 26 lety zbavilo plné závislosti na ruské ropě.

