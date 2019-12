Čína zůstává nejoblíbenější zemí pro investice do OZE, ČR chybí

Praha 6. prosince (ČTK) - Čína zůstává nejoblíbenější zemí pro investice do obnovitelných zdrojů energie (OZE), druhé jsou Spojené státy. Vyplývá to z aktuálního indexu atraktivity zemí pro OZE, který pravidelně sestavuje poradenská společnost EY. Žebříček obsahuje 40 nejatraktivnějších zemí po celém světě. Česko opět chybí, naposledy se v něm umístilo v roce 2014. Partner EY pro energetiku Blahoslav Němeček míní, že tento stav by mohlo do budoucna změnit zavedení plánovaných aukcí OZE, které se v Česku chystá.

"Při porovnání s loňským žebříčkem určitě stojí za zmínku posun Indie na třetí příčku před Německo. To i přes sestup na čtvrtou příčku zůstává evropským lídrem v oblasti rozvoje výroby energie z obnovitelných zdrojů. Hned za Německem se umístila Francie, z evropských zemí dále pak Velká Británie, Nizozemsko, Dánsko a Španělsko," uvedl Němeček.

Upozornil, že v žebříčku se umístily v podstatě všechny evropské země, které už do legislativy ukotvily systém aukcí na nové výrobní kapacity z obnovitelných zdrojů energie. V Česku se zavedením aukcí počítá připravovaná novela zákona o podporovaných zdrojích energie a energetického zákona, která je nyní v připomínkovém řízení.

"Z důvodu, že zákon bude schválen nejdříve v druhé polovině příštího roku, se asi i index za rok 2019 obejde bez naší účasti. V následujících letech už bychom ale chybět neměli, alespoň v to pevně věřím," dodal Němeček, který mezi lety 2001 až 2012 působil na Energetickém regulačním úřadu a byl jeho dlouholetým místopředsedou.

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) v materiálu navrhuje, aby po roce 2021 v energetických aukcích soutěžili výrobci energií z obnovitelných zdrojů o výši provozní podpory. Myšlenkou je to, že stát si určí, kolik chce mít například větrných elektráren, a výrobci budou v aukci soutěžit o to, kdo dokáže dodat do sítě daný objem elektřiny s nejnižší veřejnou podporou. Solární asociace a Svaz moderní energetiky kritizují, že MPO do plánovaných aukcí nezařadilo velké solární systémy.

Celkový instalovaný výkon konkrétně solárních elektráren v tuzemsku od roku 2012 prakticky stagnuje. V celém Česku bylo podle dat Energetického regulačního úřadu na konci června instalováno asi 2050 megawattů (MW) zdrojů, které energii ze Slunce vyrábějí. Během takzvaného solárního boomu na přelomu desetiletí se instalovaný objem solárních elektráren v ČR zvýšil za rok víc než čtyřnásobně, a to z 465 MW ke konci roku 2009 na 1959 MW v roce 2010.

Hrubá výroba elektřiny z OZE, do které se započítává i elektřina spotřebovaná při výrobě, se pak podle dat MPO v loňském roce podílela na celkové hrubé výrobě elektřiny v Česku zhruba 11 procenty.

Deset aktuálně nejoblíbenějších zemí pro investice do obnovitelných zdrojů energie:

1. Čína 2. USA 3. Indie 4. Německo 5. Francie 6. Austrálie 7. Japonsko 8. Velká Británie 9. Nizozemsko 10. Argentina

Zdroj: Tisková zpráva ČTK (z dat EY) 7.12.2018

