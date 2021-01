Čína spustí od února národní systém pro obchodování s emisemi CO2

Čína spustí 1. února 2021 svůj národní systém pro obchodování s emisemi CO 2 , který by jí měl pomoci k dosažení uhlíkové neutrality do roku 2060. Zpočátku budou v systému zahrnuty pouze elektrárny s roční produkcí emisí CO 2 vyšší než 26 tis. tun nebo s roční spotřebou uhlí vyšší než 10 tis. tun. Podle informací zveřejněných zahraničním serverem Platts by se mělo jednat o zhruba 2 200 elektráren.

