Chrudimi se za pololetí podařilo snížit množství skládkovaného odpadu

Chrudim 12. července (ČTK) - Chrudimi se podařilo v první polovině letošního roku snížit produkci směsného komunálního odpadu o 168 tun ve srovnání s loňským prvním pololetím, což představuje pokles o více než osm procent. Celková produkce odpadu od ledna do června 2025 je 1836 tun, uvedla Kateřina Floriánová z odboru životního prostředí chrudimské radnice. Město zároveň v tomto období zaznamenalo nárůst separace papíru a plastu o 47 tun, tedy o devět procent. Udržet se za letošní rok pod limitem 160 kilogramů na obyvatele pro skládkování odpadu za sníženou cenu ale bude i tak obtížné.

Foto: Prylarer@Pixabay.com



Od ledna do konce června v Chrudimi letos lidé vytřídili 568 tun papíru a plastů, přičemž 101 tun, z toho 48 tun papíru a 53 tun plastů, bylo svezeno přímo od domácností. Další druhotné suroviny lidé odložili do kontejnerů. "Tento pozitivní výsledek je důkazem aktivní účasti obyvatel, kteří přistupují k třídění odpadu zodpovědně a s cílem chránit životní prostředí," uvedla radnice.



Významný podíl tvořil i separovaný bioodpad. V loňském prvním pololetí bylo od domů svezeno 486 tun bioodpadu, v letošním to je 491 tun. Na sběrný dvůr lidé v prvním pololetí 2024 odložili 192 tun bioodpadu, v prvním pololetí 2025 to je 175 tun," uvedla Floriánová.



Cílem snah o vyšší třídění je mimo jiné snížení množství odpadů ukládaných na skládky. Samosprávy k tomu motivuje zákon o odpadech. Každý rok se snižuje váhový limit, při jehož překročení cena za skládkování roste. Pro loňský rok činila tato hranice 170 kilogramů na osobu, pro letošek je limit snížený na deset kilogramů na osobu, obdobně tomu bude i v příštích letech. Chrudimi se minulý rok do limitu vejít nepodařilo.



"Výsledky za rok 2024 překročily hranici 170 kilogramů na občana. Dějí se veškerá opatření, aby v letošním roce byl dodržen zákonný limit," uvedla Floriánová.



Zdroj: Tisková zpráva ČTK 12. 7. 2025

Tweet

Datum uveřejnění: 12.7.25

Poslední změna: 23.7.2025

Počet shlédnutí: 73