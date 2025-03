Chrudim požádá o výhodnější dotaci na plánovaný separační dvůr

Chrudim 11. března (ČTK) - Chrudim požádá o dotaci na plánovaný separační dvůr, který je součástí projektu Centra pro komplexní využití odpadů (CEKVO). Město jej připravuje společně s Pardubicemi a soukromou společností. Na projekt už byla přislíbena dotace z programu ITI Hradecko-pardubické aglomerace, Chrudim se ale bude snažit získat vyšší podporu od ministerstva životního prostředí, řekl dnes novinářům starosta František Pilný (ANO).

Foto: kuliomario@flickr.com



Město chce požádat o dotaci ve výši 48 milionů korun, celkové náklady na separační dvůr se odhadují 180 milionů korun. "Abychom dotaci dostali a nemuseli ji vracet, musí kompletní realizace proběhnout do konce roku 2029," uvedl Pilný. Z programu ITI má město přislíbeno zhruba 30 milionů korun. Pokud by uspělo se žádostí u ministerstva, využilo by peníze z ITI na jiné městské projekty.



Separační dvůr je navržen jako areál v průmyslové zóně Západ, kde se budou odpady třídit a předávat k dalšímu využití. Město chce vybudovat provozní budovu, technické zázemí, váhu, sběrný dvůr, třídicí linku a překládací stanici. Součástí projektu jsou oplocení, zpevněné plochy a komunikace, inženýrské sítě a trafostanice. Kolem areálu má být zelený pás stromů. Střecha provozní budovy bude osazena fotovoltaickými panely s minimální plochou panelů 90 metrů čtverečních.



V zastřešených halách se budou skladovat a třídit odpady, hlavně plasty a papír. Slisované se pak budou odvážet k dalšímu využití.



Proti původním plánům neobsahuje projekt kompostárnu, protestovali proti ní obyvatelé blízké části Markovice. Obávali se zvýšeného hluku, zápachu, prašnosti a zvýšení dopravní zátěže. Poukazovali také na možné snížení hodnoty svých nemovitostí. Biologicky rozložitelný odpad z Chrudimi by se mohl vozit do kompostárny v pardubické části Dražkovice.



Město již získalo ve společném řízení územní rozhodnutí a stavební povolení. V současnosti se dokončuje podrobná projektová dokumentace, měla by být hotová do konce března.



Separační dvůr je součástí společného projektu Centra pro komplexní využití odpadů (CEKVO). Firma Služby města Pardubic – Odpady na něm spolupracuje s Chrudimí a společností UGI Pardubice s cílem vytvořit první regionální centrum cirkulární ekonomiky, které bude zpracovávat odpad z Chrudimska a Pardubicka.



Zdroj: Tisková zpráva ČTK 11. 3. 2025

Tweet

Datum uveřejnění: 11.3.25

Poslední změna: 20.3.2025

Počet shlédnutí: 0