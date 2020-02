Chrudim chce zvýšit podíl separovaného odpadu

Chrudim 28. ledna (ČTK) - Podíl separovaného komunálního odpadu v Chrudimi by se měl ze současných 39 procent zvýšit příští rok na 45 procent. Pomoci by mělo vytřídění bioodpadu. Město se tak chce mimo jiné vyhnout nárůstu poplatku za skládkování stanovenému zákonem o odpadech. To by se promítlo do ceny za likvidaci odpadu pro obyvatele, řekl dnes novinářům starosta František Pilný (ANO). V současnosti platí lidé v Chrudimi ročně za popelnice 600 Kč na hlavu, cena je několik let stejná.

"Stačí sbírat bioodpad, zatím z rodinných domků. Start bychom zkusili od jara příštího roku," uvedl Pilný. Po již separovaném papíru, plastech a sklu je bioodpadu v popelnicích největší podíl. Zatím jej obyvatelé mohli odkládat ve sběrném dvoře, v roce 2018 také město lidem se zahradami nebo chatkami rozdělilo 600 kompostérů.

Město žádá o dotaci na pořízení popelnic na bioodpad o objemu 120 a 240 litrů. Dostali by je majitelé rodinných domů. Radnice chce také s pomocí dotací rozšířit počet kontejnerů na plast, papír, sklo a oleje.

V budoucnu radnice plánuje výstavbu velkého separačního dvora s kompostárnou v areálu bývalého podniku Transporta.

Nyní se komunální odpad ukládá na skládku v 15 kilometrů vzdálených Nasavrkách. Její kapacita se ale časem naplní a vozit velká množství odpadků daleko by bylo drahé. Část odpadu by se mohla zpracovávat na takzvané alternativní palivo a uplatnit v cementárně v Prachovicích. Velká spalovna komunálního odpadu by mohla vzniknout v Opatovicích nad Labem. Bioodpad město vozí do kompostárny v Dražkovicích u Pardubic.

Zdroj: Tisková zpráva ČTK 28.1.2020

Tweet

Datum uveřejnění: 28. ledna 2020

Poslední změna: 4. února 2020

Počet shlédnutí: 0