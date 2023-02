Chrudim chce pokračovat ve zvyšování své energetické soběstačnosti

Chrudim 10. ledna (ČTK) - Chrudim chce pokračovat ve zvyšování své energetické soběstačnosti. Kromě dalších fotovoltaických elektráren zvažuje i vybudování bioplynové stanice. Aby mohla získat dotace na energetické projekty, potřebuje nejdříve zpracovat místní energetickou koncepci města a i na ni chce získat státní podporu, řekl dnes novinářům starosta František PIlný (ANO).

"Je to trochu pohádka o kohoutkovi a slepičce. Bohužel, takto to ministerstvo průmyslu a obchodu nastavilo. Musíme mít nejdříve koncepci a na ni žádáme o dotaci, a teprve potom můžeme požádat o dotace na komunitní energetiku," uvedl Pilný. Zpracování koncepce by mělo stát až půl milionu korun, příspěvek může dosáhnout až 70 procent.

Časem by město chtělo zavést takzvanou komunitní energetiku. Elektřina vyrobená v jednom místě by se pak prostřednictvím distribuční sítě mohla využívat v dalších objektech města a městských firem. Legislativa to zatím neumožňuje, mělo by se tak ale stát během letoška.

Součástí městské energetiky by se mohla stát i zvažovaná bioplynová stanice. Zpracovávala by odpady z kuchyní a městské zeleně, nahradila by tak plánovanou městskou kompostárnu a vyrovnávala by zároveň kolísání výroby elektřiny z fotovoltaických panelů. Odpadní teplo by se mohlo dodávat do horkovodu elektrárny Opatovice.

Fotovoltaické panely jsou již na tribuně letního atletického stadionu a zásobují i sousední zimní stadion a krytý bazén s koupalištěm. Další jsou na budově městského úřadu v Pardubické ulici, na objektu Technických služeb nebo na střeše radnice na Resselově náměstí.

Město chce vybudovat dalších pět elektráren. Budou na zimním stadionu, fotbalovém stadionu za vodojemem, na městském úřadu v Pardubické ulici a mateřských školách U Stadionu a Víta Nejedlého. Největší projekt s instalovaným výkonem více než 200 kilowattů (kW) se chystá na střeše zimního stadionu. Další instalace jsou řádově nižší, jejich výkony se budou pohybovat mezi 15 a 19 kW. Namontovat by je odborníci mohli ještě letos. Tři nové projekty chystá radnice na dalších základních školách.

Zdroj: Tisková zpráva ČTK 10. 1. 2023

