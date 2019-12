Chomutov a Jirkov chtějí zlepšit efektivitu a ekologii dopravy

Chomutov 5. srpna (ČTK) - Města Chomutov a Jirkov pracují na dokumentu, který má posunout dopravu k větší efektivitě i ochraně životního prostředí. Plán se soustředí na všechny druhy dopravy od automobilové přes autobusovou a železniční, až k pěší či cyklistické dopravě. Města třeba chějí víc podporovat cyklistickou infrastrukturu nebo ekologickou MHD. Do vytváření plánu se mohou zapojit i občané, například vyplněním anonymního dotazníku nebo upozorněním na problematická místa pomocí pocitové mapy, uvedla dnes v tiskové zprávě mluvčí chomutovské radnice Denisa Špeilová.

Změnami chtějí města postupně zlepšovat bezpečnost provozu a zkrátit dobu cestování. Měla by vzniknout kapacitní parkoviště na strategických místech a celkově se změnit politika parkování.

"Do budoucna je určitě nezbytné, abychom omezili produkci emisí a snížili prašnost ovzduší. A na to tento projekt nezapomíná. Chce totiž nalézt řešení, jak zmírnit nežádoucí vlivy dopravy na životní prostředí a zároveň negativně neovlivnit ekonomiku a mobilitu obyvatel," uvedl primátor Chomutova Marek Hrabáč (ANO).

Města by chtěla více podporovat pěší a cyklistickou infrastrukturu, sdílení kol nebo zajištění prostředků MHD, které by využívaly výhradně obnovitelné zdroje. Chomutov chce zavést i další opatření související s udržitelným rozvojem města. Do ulic by se mělo dostat víc zeleně, zlepšit by se mělo i hospodaření s vodou, popsala Špeilová. "Nově vzniklá parkoviště, vozovky nebo chodníky budou navrženy z propustných materiálů. Srážkové vody tak nebudou sváděny do kanalizací, jako je tomu doposud, ale budou zasakovány zpět do podloží," doplnila.

Svůj pohled na věc může městům poskytnout i veřejnost. Na webu www.mobilita-chomutov.cz mohou kontaktovat své radnice, vyplnit dotazník nebo pocitovou mapu. Najdou tam také podrobnější informace o záměrech obou sousedících měst.

