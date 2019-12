Chladná zima vylepšila bilanci jihomoravských tepláren

Brno 9. dubna (ČTK) - Chladná zima vylepšila bilanci jihomoravských tepláren. Většina jich hlásí zvýšení tržeb, někde dokonce až o čtvrtinu. Firmy si také chválí to, že přečkaly zimu bez větší poruchy, zjistila ČTK v anketě mezi teplárnami.

"Hlavní příčinou meziročního nárůstu množství odebraného tepla i tržeb jsou klimatické podmínky. Leden 2017 s průměrnou teplotou minus 4,6 stupně se stal dokonce druhým nejstudenějším lednem za posledních třicet let," uvedl generální ředitel Tepláren Brno Petr Fajmon.

Zatímco vloni činila v Brně průměrná teplota od října do března 4,9 stupně, letos to bylo 3,1 stupně. "Pokud se po zbytek topné sezóny 2016/2017 budou prodeje tepla vyvíjet podle plánu, celkový prodej za 12 měsíců fiskálního roku 2016/2017 dosáhne 3,9 milionu gigajoulů. To je nejvíce od roku 2013/2014," uvedl Fajmon. Podle něj mrazivá zima prověřila provoz zdrojů i sítí. "Jsem rád, že nedošlo k žádné závažné poruše způsobené mrazivým počasím," dodal Fajmon.

Zimu si pochvaluje i Elektrárna Hodonín. Oproti loňskému lednu se nákup tepla pro teplárenské účely za uplynulou zimu zvýšil o zhruba 25 procent. V Hodoníně se kromě elektřiny vyrábí právě i teplo. Loni šlo o 500 TJ tepla, z toho 350 TJ pocházelo z biomasy.

"K tomuto výsledku významně přispěla loňská realizace úprav palivových bunkrů na druhém fluidním kotli, který může být nově provozován na čistou biomasu až do 80 procent jmenovitého výkonu," uvedl Martin Schreier, mluvčí skupiny ČEZ, pod kterou hodonínská elektrárna patří. Hodonínská elektrárna je také evropským unikátem v dodávce přeshraničního tepla. I v loňském roce ho hodonínští energetici dodali do slovenského města Holíč zhruba 90 TJ.

Vyškovským obyvatelům dodává teplo společnost Vyteza, kterou vlastní město. Také zde tržby vzrostly předběžně o šest procent na zhruba 33,7 milionu korun. Prodej tepla přitom vzrostl o deset procent.

Rok 2016 byl podle informací Teplárenského sdružení v topném období přibližně o čtyři procenta chladnější než rok 2015 a tomu odpovídá vyšší dodávka tepla z tepláren. V porovnání s dlouhodobým normálem z let 1971 až 2000 byl však rok 2016 naopak o více než šest procent teplejší. Srovnání je tedy podle odborníků relativní, protože zatímco poslední tři roky přinesly nadprůměrně teplé zimy, ta letošní byla klimaticky srovnatelná s dlouhodobým průměrem.

Zdroj: Tisková zpráva ČTK 10.4.2017

Datum uveřejnění: 9. dubna 2017

Poslední změna: 10. dubna 2017

