Cheb pořídí stovky domácích kompostérů pro obyvatele města

Cheb 4. května (ČTK) - Cheb pořídí z dotace stovky domácích kompostérů, o které projevili zájem obyvatelé města i okolních obcí. Celkové náklady na nákup kompostérů budou 2,2 milionu korun, řekl ČTK místostarosta Chebu Zdeněk Hrkal (ANO).

"Celkem půjde o 785 kompostérů, z toho zhruba 700 pro město Cheb a zbytek pro okolní obce," uvedl Hrkal. Kompostéry by mělo město začít předávat obyvatelům na přelomu srpna a září. Pořízení kompostérů zaplatí z 90 procent dotace od ministerstva životního prostředí.

Město zjišťovalo, jestli mají obyvatelé o domácí kompostéry zájem, v loňském roce. Zařízení pro odkládání domácího biologického odpadu může snížit objem odpadu, který zatím město musí vyvážet na skládku nebo v lepším případě jako bioodpad do kompostárny.

Lidé, kteří se přihlásili do seznamu zájemců, dostanou kompostéry do bezplatné výpůjčky. Po pěti letech je pak město převede do jejich majetku.

Zdroj: Tisková zpráva ČTK 5.5.2017

Datum uveřejnění: 4. května 2017

Poslední změna: 5. května 2017

Počet shlédnutí: 795