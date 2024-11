ČEZ ve třech čtvrtletích roku snížil čistý zisk o 6,4 mld. na 23,4 miliardy Kč

Praha 12. listopadu (ČTK) - Energetická skupina ČEZ vydělala v prvních třech čtvrtletích letošního roku 23,4 miliardy korun, čistý zisk skupiny tak meziročně klesl o 6,4 miliardy korun. K poklesu přispěl zejména nižší zisk z obchodování s komoditami a také nižší výnosy z těžby. Provozní zisk společnosti naopak vzrostl na 100 miliard korun. Vyplývá to z údajů, které dnes společnost zveřejnila. Vedení podniku zároveň navýšilo svá očekávání celoročního provozního zisku EBITDA na 126 až 130 miliard Kč, očištěný čistý zisk pak předpokládá na úrovni 26 až 30 miliard Kč.

Společnost už letos jednou svůj celoroční výhled provozního zisku navyšovala, v polovině roku očekávala 118 až 122 miliard korun. Původní odhady ze začátku letošního roku byly 115 až 120 miliard korun. Provozní zisk letos oproti loňsku o pět miliard korun posílilo zejména ukončení povinnosti odvodů z nadměrných příjmů z výroby v ČR.



"Výsledky hospodaření za tři čtvrtletí naplnily naše očekávání. Celoroční výhled provozního zisku před odpisy navyšujeme zejména z dvou důvodů - převzali jsme společnost GasNet s příspěvkem cca čtyř miliard Kč do letošní EBITDA a soud potvrdil náš nárok ve sporu se Správou železnic ohledně dodávky elektřiny v roce 2010,“ uvedl předseda představenstva a generální ředitel ČEZ Daniel Beneš.



Do hospodaření skupiny se poprvé tak promítla nová akvizice plynárenské společnosti GasNet, jejíž většinový podíl ČEZ převzal v závěru srpna. Ve výsledcích se tak GasNet, který zajišťuje dodávky zemního plynu domácnostem a firmám na celém území ČR kromě Prahy a Jihočeského kraje, projevil zatím za jeden měsíc. ČEZ letos odkoupil 55,2 procenta GasNet od Macquarie Asset Management za 846,5 milionu eur (přes 21,4 miliardy Kč).



Investice ČEZ za prvních devět měsíců činily 34,8 miliardy Kč, což je meziročně o 6,8 miliardy korun více. Investice podle podniku rostly ve všech segmentech mimo Těžbu, zejména pak do obnovitelných a jaderných zdrojů a do distribučních sítí. Investice nové akvizice GasNet dosud činily 1,1 miliardy Kč. ČEZ Distribuce investovala meziročně o 1,1 miliardy Kč více, zejména vlivem nárůstu zákaznických požadavků na připojení nových obnovitelných zdrojů.



Výroba elektřiny z obnovitelných a jaderných zdrojů zůstala meziročně stejná na úrovni 25 terawatthodin (TWh). Zatímco obnovitelné zdroje vyrobily o 0,2 TWh elektřiny více, zejména díky nadprůměrným hydrologickým podmínkám, výroba jaderných zdrojů naopak poklesla o 0,1 TWh vlivem plánovaných odstávek elektrárny Dukovany. Výroba z emisních zdrojů podle ČEZ meziročně klesla o dvě procenta na 11,8 TWh. Spotřeba elektřiny na distribučním území společnosti ČEZ Distribuce meziročně klesla o jedno procento na 24,6 TWh.



ČEZ je největší energetická firma v Česku, jejím většinovým akcionářem je stát, který prostřednictvím ministerstva financí drží zhruba 70 procent akcií. V loňském roce firma zaznamenala čistý zisk 29,6 miliardy korun, což znamenalo meziroční propad o 63 procent. Hlavní příčinou byly mimořádné daně a odvody, na kterých podnik odvedl kolem 40 miliard Kč.



