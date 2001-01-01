Zprávy z tisku
ČEZ v Ústeckém kraji investuje do teplárenství 20 miliard korun, staví kotelny
Kadaň (Chomutovsko) 18. listopadu (ČTK) - ČEZ do teplárenství v Ústeckém kraji investuje 20 miliard korun. Hotové jsou nové plynové kotelny v Prunéřově a Tušimicích na Chomutovsku a pět plynových kotelen v ústecké čtvrti Střekov. V Prunéřově se připravuje stavba biomasové kotelny, kogenerační jednotky a horkovodu do Kadaně. V Tušimicích firma počítá se stavbou malého modulárního reaktoru a zvažuje stavbu paroplynového cyklu v Trmicích na Ústecku. Novinářům to dnes řekl ředitel ČEZ ESCO Kamil Čermák.
Foto: Marco Verch Professional @Flickr.com
Skupina ČEZ bude podle Čermáka připravena na řízený odchod od uhlí do roku 2030. "Je to pro nás reálný horizont," uvedl. Výše investic se do cen tepla promítne minimálně. "Z dlouhodobých plánů a smluv vyplývají nárůsty, které jsou ve srovnání s republikou poměrně malé," řekl. Loni v květnu ČEZ uvedl, že do roku 2030 investuje v Ústeckém kraji 100 miliard korun do transformace energetiky a teplárenství. Díky tomu by se měl zachovat systém centrálního zásobování teplem, který funguje ve většině větších měst v kraji.
Uhlí v kraji nahradí zemní plyn a biomasa. Do budoucna se počítá i s teplem z malých modulárních reaktorů, vodíku nebo s využitím odpadu. Plynové kotle v Ústí nad Labem, Priunéřově a Tušimicích stály dohromady 250 milionů korun.
Plynová kotelna v Prunéřově slouží nyní jako alternativní zdroj k současnému uhelnému bloku. Zásobovat bude teplem odběratele nejprve pouze v létě a později celoročně. Provoz spustila v červnu. Město Kadaň zatím čerpá teplo z Tušimic. ČEZ Teplárenská postaví z Prunéřova do Kadaně 5,7 kilometru dlouhý horkovod, který bude hotový v roce 2027. Kadaň podepsala se společností ČEZ Teplárenská smlouvu na dodávky tepla na dalších 15 let.
V Prunéřově se bude stavět kotel na biomasu a další plynové kotelny. Tyto zdroje by měly zásobovat zákazníky v topné sezoně 2028/2029, tedy v předstihu před oznámeným ukončením výroby z uhlí v roce 2030. V Prunéřově stály dvě hnědouhelné elektrárny, provoz Prunéřov I skončil v červnu 2020.
V ústecké čtvrti Střekov postavilo ČEZ ESCO ve spolupráci s městem pět plynových kotelen a kilometr nových plynovodů. "Pojistili jsme tak dodávky tepla pro zásobování 3000 domácností," uvedl primátor Petr Nedvědický (ANO). Další investici plánuje radnice v příštím roce s ohledem na 160 odběrných míst, které získávají teplo od teplárenské společnosti Energy. Ta dluží za emisní povolenky a hrozí ukončení její činnosti. "Po mnoha diskuzích s dotčenými občany nabízíme vytápění plynem. Město bude investorem této akce tak, abychom zajistili alternativní zdroj při případném výpadku tepla," řekl ČTK Nedvědický. Výše investice je zhruba 20 milionů korun a termín dokončení do konce roku 2026.
Zdroj: Tisková zpráva ČTK 18. 11. 2025
Poslední změna: 18.11.2025
Počet shlédnutí: 0
ČEZ v Ústeckém kraji investuje do teplárenství 20 miliard korun, staví kotelny
Kadaň (Chomutovsko) 18. listopadu (ČTK) - ČEZ do teplárenství v Ústeckém kraji investuje 20 miliard korun. Hotové jsou nové plynové kotelny v Prunéřově a Tušimicích na Chomutovsku a pět plynových kotelen v ústecké čtvrti Střekov. V Prunéřově se připravuje stavba biomasové kotelny, kogenerační jednotky a horkovodu do Kadaně. V Tušimicích firma počítá se stavbou malého modulárního reaktoru a zvažuje stavbu paroplynového cyklu v Trmicích na Ústecku. Novinářům to dnes řekl ředitel ČEZ ESCO Kamil Čermák.
Skupina ČEZ bude podle Čermáka připravena na řízený odchod od uhlí do roku 2030. "Je to pro nás reálný horizont," uvedl. Výše investic se do cen tepla promítne minimálně. "Z dlouhodobých plánů a smluv vyplývají nárůsty, které jsou ve srovnání s republikou poměrně malé," řekl. Loni v květnu ČEZ uvedl, že do roku 2030 investuje v Ústeckém kraji 100 miliard korun do transformace energetiky a teplárenství. Díky tomu by se měl zachovat systém centrálního zásobování teplem, který funguje ve většině větších měst v kraji.
Uhlí v kraji nahradí zemní plyn a biomasa. Do budoucna se počítá i s teplem z malých modulárních reaktorů, vodíku nebo s využitím odpadu. Plynové kotle v Ústí nad Labem, Priunéřově a Tušimicích stály dohromady 250 milionů korun.
Plynová kotelna v Prunéřově slouží nyní jako alternativní zdroj k současnému uhelnému bloku. Zásobovat bude teplem odběratele nejprve pouze v létě a později celoročně. Provoz spustila v červnu. Město Kadaň zatím čerpá teplo z Tušimic. ČEZ Teplárenská postaví z Prunéřova do Kadaně 5,7 kilometru dlouhý horkovod, který bude hotový v roce 2027. Kadaň podepsala se společností ČEZ Teplárenská smlouvu na dodávky tepla na dalších 15 let.
V Prunéřově se bude stavět kotel na biomasu a další plynové kotelny. Tyto zdroje by měly zásobovat zákazníky v topné sezoně 2028/2029, tedy v předstihu před oznámeným ukončením výroby z uhlí v roce 2030. V Prunéřově stály dvě hnědouhelné elektrárny, provoz Prunéřov I skončil v červnu 2020.
V ústecké čtvrti Střekov postavilo ČEZ ESCO ve spolupráci s městem pět plynových kotelen a kilometr nových plynovodů. "Pojistili jsme tak dodávky tepla pro zásobování 3000 domácností," uvedl primátor Petr Nedvědický (ANO). Další investici plánuje radnice v příštím roce s ohledem na 160 odběrných míst, které získávají teplo od teplárenské společnosti Energy. Ta dluží za emisní povolenky a hrozí ukončení její činnosti. "Po mnoha diskuzích s dotčenými občany nabízíme vytápění plynem. Město bude investorem této akce tak, abychom zajistili alternativní zdroj při případném výpadku tepla," řekl ČTK Nedvědický. Výše investice je zhruba 20 milionů korun a termín dokončení do konce roku 2026.
Zdroj: Tisková zpráva ČTK 18. 11. 2025
Poslední změna: 18.11.2025
Počet shlédnutí: 0