ČEZ v EPO Trutnov postaví kotle na biomasu a plyn a zcela skončí s uhlím

Trutnov 23. ledna (ČTK) - Skupina ČEZ v Elektrárně Poříčí u Trutnova (EPO) postaví dva kotle na spalování biomasy a dva kotle na zemní plyn a zcela odejde od spalování uhlí. Nové zdroje chce ČEZ v elektrárně vybudovat v letech 2026 až 2029. Vyplývá to z oznámení záměru pro posouzení vlivů na životní prostředí (EIA), který společnost ČEZ Teplárenská zveřejnila na portálu EIA. EPO kromě výroby elektřiny zásobuje dálkovým teplem třicetitisícový Trutnov a další obce a města v okrese. Soustava je po Hradci Králové největší v hradeckém kraji.

"Realizací posuzovaného záměru dojde k úplnému odklonu spalování uhlí ve zdrojích EPO," uvedla firma v dokumentu EIA. Celkový tepelný výkon všech čtyř nových kotlů bude činit 100 megawattů (MWt). Tepelný výkon dvou stávajících kotlů na uhlí je v součtu 363 MWt. Ve výrobě elektřiny patří EPO k takzvaným systémovým elektrárnám, kdy má důležitou roli při udržování napěťových poměrů v severovýchodních Čechách.



Skupina ČEZ chce do roku 2030 investovat do dekarbonizace a modernizace teplárenství 80 miliard korun. Jedná se tak o druhou největší investici společnosti po výdajích do jaderné energie. Částka zahrnuje dotační podporu na modernizaci tepláren v Česku, uvedl ve středu generální ředitel ČEZ ESCO Kamil Čermák.



Oba poříčské kotle na biomasu by měly spalovat lesní štěpku. Stavbaři je vybudují v hlavní hale elektrárny na místě dvou již odstavených uhelných kotlů. Ty nyní slouží jako havarijní rezerva a budou se demontovat. Součástí kotlů na biomasu bude i stavba nového odvodu a zařízení na čištění spalin a stavba nové parní turbíny. Na místě dílny a skladu na severním okraji objektu elektrárny vznikne parní plynová kotelna s dvěma plynovými kotli. Elektrárna také bude mít dva nové komíny o výšce 60 metrů. Současné dva komíny jsou vysoké 106 metrů.



Nyní jsou srdcem poříčské elektrárny dva fluidní kotle na uhlí, které byly uvedené do provozu v letech 1996 a 1998. Jeden z fluidních kotlů spaluje i biomasu. Po výstavbě nových kotlů bude jeden z fluidních kotlů odstaven a u druhého bude provoz utlumený. Dvou záložních olejových parních kotlů se přestavba elektrárny nedotkne.



Elektrárna Poříčí byla uvedena do provozu v roce 1957. Původně měla šest kotlů, z nichž čtyři byly téměř před 30 lety nahrazeny dvěma kotli fluidního typu.



ČEZ v současnosti přestavuje uhelnou elektrárnu v Mělníku na paroplynovou. Již dříve získal z Modernizačního fondu na transformaci 308 milionů eur (zhruba 7,53 miliardy Kč). Mělnický Energotrans je největším teplárenským zdrojem v Česku, zajišťuje vytápění východní poloviny Prahy, Mělníka a Neratovic.



Zdroj: Tisková zpráva ČTK 23. 1. 2024

