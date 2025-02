ČEZ Teplárenská se začlenila do skupiny ČEZ ESCO, dodávky to neovlivní

Praha 28. ledna (ČTK) - Dodavatel tepla ČEZ Teplárenská se od začátku letošního roku začlenil do skupiny ČEZ ESCO. Jedná se o jeden z kroků v rámci transformace teplárenství v polostátní skupině ČEZ v souvislosti s ukončením využívání uhlí v energetice a přechodu na ekologičtější zdroje. Dosud teplárenská firma fungovala samostatně jako jedna z dceřiných firem ČEZ. Dodávky zákazníkům změna nijak neovlivní. V tiskové zprávě o tom dnes informovala skupina ČEZ.

ČEZ plánuje v příštích letech do přeměny teplárenství investovat desítky miliard korun. "Uhlí v české energetice končí a my ho musíme nahradit i jako důležitý teplárenský zdroj. V našich teplárnách po celé České republice jsme tak spustili projekty, jejichž cílem je postavit nové ekologické teplárny," řekl generální ředitel ČEZ ESCO Kamil Čermák.



"Zároveň dává smysl modernizovat nejen zdroje, ale celý systém vytápění, včetně jeho distribuce a optimalizace spotřeby u zákazníků, a propojit tak dodávky tepla s ostatními ESCO řešeními, které našim zákazníkům poskytujeme," dodal.



V Ústeckém kraji se podle firmy jedná například o modernizací zdrojů v Prunéřově, Tušimicích a jejich přechod na biomasu a zemní plyn. Stejnou modernizaci oznámil ČEZ i v Trmicích. Projekty by měly do budoucna zajistit dodávky tepla pro Ústí nad Labem, Chomutov, Kadaň, Jirkov nebo Klášterec nad Ohří.



Transformována je v současné době také elektrárna v Dětmarovicích v Moravskoslezském kraji, která je přestavována na nízkoemisní teplárnu s kogeneračními jednotkami a plynovými a biomasovými kotli.



Skupina ČEZ chce do roku 2030 investovat do dekarbonizace a modernizace teplárenství 80 miliard korun, uvedl minulý týden na setkání k modernizaci českého teplárenství v Praze Čermák. Celkově zamíří v Česku na modernizaci tepláren stovky miliard korun. Z Modernizačního fondu je na jejich dekarbonizaci vyhrazeno 87 miliard Kč.



ČEZ je největší česká energetická firma a jejím majoritním akcionářem je stát, který prostřednictvím ministerstva financí drží zhruba 70 procent akcií. V prvních třech čtvrtletích loňského roku vydělala 23,4 miliardy korun, čistý zisk skupiny tak meziročně klesl o 6,4 miliardy Kč.



ČEZ ESCO je dceřinou firmou ČEZ. Zaměřuje se na služby související s moderní energetikou, dekarbonizací a snižováním klimatické stopy pro průmyslové zákazníky, obce a instituce. ČEZ Teplárenská zásobuje teplem přibližně 7500 odběrných míst.



