Zprávy z tisku
ČEZ spustil tendr na nové kotelny pro teplárny v Hodoníně, Trutnově a Ledvicích
Praha 14. ledna (ČTK) - Energetická společnost ČEZ začala hledat dodavatele kotelen či kogenerací na plyn a biomasu pro teplárny v Trutnově, Ledvicích a Hodoníně. Stávající uhelné teplárny plánuje přestavět na nové zdroje. ČEZ o tom dnes informoval v tiskové zprávě. Firma již dříve uvedla, že chce ukončit spalování uhlí v teplárenství do roku 2030, nyní přestavuje teplárny v Mělníku, Dětmarovicích, Prunéřově nebo Ústí nad Labem.
Foto: Kotelna v Novém Kníně (zdroj Ivory Energy)
"Plynule pokračujeme v modernizaci a výstavbě nízkoemisních zdrojů tepla v našich lokalitách. Můžeme proto vypsat výběrová řízení na dodavatele nových biomasových a plynových kotelen doplněných podle konkrétních potřeb lokalit dalšími technologiemi," uvedl generální ředitel ČEZ Teplárenská Libor Štěpán. V případě úspěšného tendru plánuje firma uzavřít s vítěznými dodavateli smlouvy v letošním a příštím roce. "Celkově chceme skončit s využíváním uhlí v teplárenství do roku 2030," dodal Šěpán.
Plánované přestavby jsou součástí transformace české energetiky, při níž se počítá s postupným odstavováním uhelných zdrojů. ČEZ Teplárenská tak v minulých letech zahájila přestavbu v severomoravských Dětmarovicích a v severočeských lokalitách Prunéřov a Ústí nad Labem. Některé z nových zdrojů jsou nyní v provozu a jako první bude letos kompletně dokončena nová teplárna v Dětmarovicích dodávající teplo do Orlové a Bohumína. Postupná přestavba zdrojové základny pokračuje také v Mělníku.
ČEZ v systému centrálního zásobování teplem dodává v České republice teplo a teplou vodu pro 1,7 milionu lidí. Do modernizace teplárenských zdrojů investuje dohromady okolo 80 miliard korun.
Uhelné teplárny postupně přestavují na nové i další provozovatelé. Například Energetický průmyslový holding (EPH) miliardáře Daniela Křetínského přestavuje teplárny v Opatovicích a Komořanech, společnost Veolia Energie ČR přeměňuje teplárny v Ostravě a dalších městech. Na plyn postupně přecházejí i další provozovatelé tepláren v Česku.
Zdroj: Tisková zpráva ČTK 14. 1. 2026
Poslední změna: 18.1.2026
Počet shlédnutí: 28
