Praha 12. listopadu (ČTK) - Energetická skupina ČEZ prodává svá polská uhelná aktiva investiční společnosti ResInvest Group. Prodej zahrnuje společnosti, které vlastní a provozují dvě černouhelné elektrárny Skawina a Chorzów s kombinovanou výrobou elektřiny a tepla. Vypořádání obchodu podléhá schválení polského antimonopolního úřadu. V tiskové zprávě o tom dnes informovala mluvčí ČEZ Alice Horáková. Prodej je součástí dekarbonizačního úsilí ČEZ.

"Nabídka společnosti ResInvest Group byla nejatraktivnější ze všech předložených nabídek, což bylo potvrzeno nezávislým posouzením hodnoty prodávaných společností. Výsledná cena převyšuje aktuální náklad na vyřazení předmětných aktiv ve Skupině ČEZ," sdělila mluvčí.



Finanční ředitel ČEZ Martin Novák dnes ČTK k prodeji řekl, že společnost zpočátku evidovala několik desítek možných zájemců, závaznou nabídku pak podala zhruba desítka z nich. Dokončení celé transakce očekává v prvním čtvrtletí příštího roku.



ČEZ v rámci své strategie prodává vybraná aktiva v některých zemích a soustřeďuje se na rozvoj obnovitelných zdrojů a moderních energetických služeb v Česku a v Evropě. O prodej svých aktiv v Polsku se ČEZ již jednou pokusil. V listopadu 2021 ale oznámil, že prodej zastavil. Důvodem bylo, že nabídnuté ceny nebyly dostatečně ekonomicky atraktivní.



ČEZ koupil elektrárny v roce 2006 od americké společnosti PSEG. Elektrárna CEZ Skawina je druhým největším dodavatelem tepla do Krakova a města Skawiny a elektrárna CEZ Chorzów je jedním z největších dodavatelů tepla do Katovic a dalších městských aglomerací ve Slezsku. Obě elektrárny k výrobě částečně využívají také biomasu a v loňském roce dohromady vyrobily 1390 gigawatthodin (GWh) elektřiny a 5649 terrajoulů (TJ) tepla.



Součástí prodeje jsou i společnosti CEZ Produkty Energetyczne Polska a CEZ Polska. Společnost CEZ Produkty Energetyczne Polska poskytuje specializované podpůrné služby v oblasti nakládání s vedlejšími energetickými produkty, které vznikají při spalování uhlí a biomasy. Společnost CEZ Polska je zastřešující holdingová společnost pro CEZ Chorzów a CEZ Skawina.



ČEZ chce v Polsku i nadále rozvíjet své společnosti zaměřené na poskytování moderních energetických služeb (ESCO). Patří mezi ně společnosti skupiny Elevion, které nabízejí komplexní řešení pro dekarbonizaci a energetickou účinnost.



ResInvest Group je soukromá obchodní a investiční společnost, zakladatelem je podle obchodního rejstříku Tomáš Novotný, bývalý manažer energetického a průmyslového holdingu (EPH) podnikatele Daniela Křetínského. ResInvest Group zajišťuje globální dodávky pro velké evropské a asijské energetické společnosti. Specializuje se na hromadné substráty, jako jsou pevná paliva, biomasa, zemědělské plodiny, rudy či kovy a je aktivní ve 12 zemích.



ČEZ v současné době působí vedle České republiky a Polska ještě v dalších pěti zemích, a to na Slovensku, v Německu, Francii, Rumunsku a Turecku. Podle dřívějších informací bude chtít ČEZ v budoucnu zřejmě prodat i zbývající aktiva v Turecku. V závěru loňského roku podnik dokončil prodej svého padesátiprocentního podílu v turecké společnosti Akcez Enerji tureckému investorovi Torunlar Group.



V Turecku má ČEZ podíl ještě ve firmě Akenerji. Novák dnes ČTK potvrdil, že úvahy o prodeji zbývajícího podílu nadále přetrvávají, v současnosti ale konkrétní jednání společnost nevede. "Nemáme teď prakticky žádné náklady spojené s držbou tohoto podílu. Nemáme tam žádné aktivní zaměstnance," uvedl. Podle Nováka tak ČEZ má prostor se zamýšlet, co s podílem dál a nemusí tak s prodejem spěchat.



Do budoucna chce společnost v zahraničí rozvíjet zejména moderní energetiku v rámci ESCO služeb



Zdroj: Tisková zpráva ČTK 12. 11. 2024

