ČEZ: Počet elektráren v Česku se za sto let zvýšil šestkrát

Praha 23. srpna (ČTK) - Počet elektráren na území dnešního Česka se za posledních sto let od vzniku Československa zvýšil šestkrát. Zatímco v období po rozpadu monarchie existovalo zhruba 6000 výroben elektřiny, dnes jich je přes 36.000. ČTK to řekl mluvčí energetické společnosti ČEZ Roman Gazdík. Připomněl, že zatímco před rokem 1989 rostl podíl velkých centralizovaných elektráren, zhruba od přelomu tisíciletí je patrný strmý nárůst lokálních zdrojů.

ČEZ uvedl, že například v roce 1920 však bylo z celkového počtu elektráren jen několik set takzvaných samostatných, které prodávaly proud externím zákazníkům. Za vůbec první takovou je podle firmy považována Žižkovská elektrárna uvedená do provozu v roce 1889. "Krokem k postupné centralizaci byl v roce 1919 schválený zákon o vzniku takzvaných všeužitečných společností, které měly za povinnost zásobovat elektřinou na definovaném území každého, kdo o to požádá, pokud by to nebylo vyloženě nerentabilní," podotkla společnost.

I přes postupující elektrifikaci zůstávala podle ČEZ výroba za první republiky do značné míry decentralizovaná, průmyslové podniky si totiž uchovávaly výrobny pro vlastní spotřebu. Instalovaný výkon všech elektráren v Československu činil na počátku republiky přibližně 800 megawattů (MW), z toho 500 MW v závodních elektrárnách. V roce 1945 byl celkový instalovaný výkon 2500 MW a závodní elektrárny stále tvořily 53 procent, dodala firma.

Postupným spouštěním velkých elektráren za minulého režimu podle ní podíl instalovaného výkonu závodních elektráren ale postupně do roku 1989 klesl na zhruba deset procent. Opětovný nárůst lokálních zdrojů je pak podle ČEZ patrný od přelomu tisíciletí v souvislosti s postupným přechodem k ekologicky šetrnější výrobě. "Výkon větrných elektráren stoupl od roku 2003 stonásobně, výkon solárních elektráren od roku 2008 šestisetnásobně, výkon bioplynu od roku 2008 desetinásobně a biomasy od roku 2002 dvojnásobně," uvedl ČEZ.

Nyní podle firmy existuje v České republice přes 36.000 zdrojů vyrábějících elektřinu. Vedle jaderných, uhelných, paroplynových a vodních elektráren jde také o elektrárny solární, větrné nebo na biomasu. Gazdík uvedl, že podle statistik Energetického regulačního úřadu (ERÚ) je nejvíc solárních zdrojů (licencovaných přes 29.000), vodních (téměř 2500) a poté zdrojů na bioplyn (přes 700). Následují kogenerace a větrné elektrárny, důležitý podíl si udržují závodní elektrárny, podotkl. Celkový instalovaný výkon podle dat ERÚ ke konci loňského roku činil asi 22.300 MW.

"Uživatelé mohou i nadále využívat výhod jistoty centrální dodávky elektrického proudu a zároveň ušetřit samovýrobou. Třeba fotovoltaické elektrárny si stále častěji instalují na střechy nejen rodiny, ale i firmy. Větší společnosti i obce si zas snižují účty za teplo instalací kogenerační jednotky," uvedl generální ředitel ČEZ ESCO Kamil Čermák. "Impulsem pro další rozvoj fotovoltaiky jsou také bateriové systémy, do nichž lze vyrobenou elektřinu ukládat a které už nabízí velký počet výrobců," dodal.

