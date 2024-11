ČEZ nahradí uhelné zdroje na Ústecku za plyn a biomasu

Ústí nad Labem 25. listopadu (ČTK) - Trmická teplárna, která zásobuje teplem Trmice a Ústí nad Labem, by měla do roku 2029 začít využívat namísto uhelného zdroje plyn a biomasu. V ústecké čtvrti Střekov vzniknou nové plynové zdroje, teplo do domácností z nich bude proudit zřejmě již začátkem topné sezony 2025. Na dnešní tiskové konferenci to uvedli zástupci kraje, města, Skupiny ČEZ a firmy Tepelné hospodářství města Ústí nad Labem (THMÚ).

"Pro nové zdroje v Trmicích zásobující levý břeh Labe už bylo ukončeno zjišťovací řízení EIA a v současnosti běží tendr na výběr dodavatelů," uvedl generální ředitel ČEZ Teplárenská Rostislav Díža. Doplnil, že kromě nové teplárny se souběžně v několika etapách bude pracovat na výměně parovodů za horkovody. Náklady podle odhadů vystoupají k několika miliardám korun.



Horkovodní soustava slibuje nižší počet výpadků než nynější parovodní. Investice v Trmicích i na Střekově mají být podle zástupců dotčených samospráv a institucí šetrnější k ovzduší a v konečném důsledku ušetří i koncoví odběratelé.



Na Střekově vznikne pět plynových kotelen, které zajistí dodávky tepla pro současné zákazníky THMÚ, řekl jednatel firmy Karel Sajvera. Firma má stavební povolení pro čtyři lokality, na poslední ještě čeká. Na místě budoucích plynových kotelen již začaly výkopové práce.



Levý a pravý břeh Labe za teplo platí různé ceny. Lidé na Střekově platí za teplo víc než Ústečané na pravém břehu řeky. "V dalším roce předpokládám, že se cena srovná s pravým břehem nebo bude na stejné úrovni, jako je na pravém břehu," uvedl Sajvera s tím, že teplo z plynových kotelen by mělo být levnější či za srovnatelné ceny jako na pravém břehu Labe. Stále však budou na území města dvě cenové kategorie. "Uvidíme, jestli v budoucnu Energetický regulační úřad (ERÚ) umožní znovu spojovat zdrojové základny a dělat z nich jednu cenovou lokalitu," dodal. Plynové kotelny na Střekově vyjdou zhruba na 125 milionů korun.



Výstavba kotelen nebude mít žádný vliv na odběratele tepla od společnosti Energy, která dluží za emisní povolenky. Hrozí tak ukončení její činnosti. "Pokud Energy ukončí tu svou činnost, tak využijeme jejich výměníkové stanice, kde by se to opět realizovalo podobným způsobem, jako je to ve stanicích THMÚ," řekl ČTK primátor Petr Nedvědický (ANO).



ČEZ dodává v kraji teplo pro více než 86.000 domácností, na Ústecku je to zhruba 32.000 domácností.



