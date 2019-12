ČEZ Energo postaví v Novém Boru dvě kogenerační jednotky

Nový Bor (Českolipsko) 2. října (ČTK) - Výstavbu dvou kogeneračních jednotek za zhruba 40 milionů korun připravuje v Novém Boru na Českolipsku společnost ČEZ Energo. Kogenerační jednotky budou dodávat elektřinu do sítě a odpadním teplem zajistí zhruba 40 procent dodávek tepla pro město. Do budoucna to umožní stabilizovat nebo dokonce snížit ceny tepla pro odběratele napojené na systém centrálního vytápění v Novém Boru. ČTK o tom dnes informoval mluvčí skupiny ČEZ Ota Schnepp.

Centrální zásobování teplem v Novém Boru zajišťuje městská společnost TEPLO Nový Bor. "Zásobujeme zhruba třetinu města, to je asi 2000 domácností a také školy a podobně," řekl dnes ČTK ředitel společnosti Milan Přívratský. Teplo dnes vyrábí firma v plynových kotelnách a také má jednu na spalování biomasy. Ta už je ale za hranicí životnosti. "Naším cílem je do budoucna snižovat ceny tepla a kogenerace je jedním ze způsobů, jak toho dosáhnout," dodal Přívratský.

Kogenerační jednotky jsou moderní technologií, která šetří palivo a garantuje vysokou účinnost využití energie přesahující 90 procent. "V praxi to znamená nejen finanční úsporu, ale i vyšší ekologičnost. Jako palivo je navíc využíván plyn, což je výrazně šetrnější zdroj než uhlí," řekl generální ředitel ČEZ Energo David Bauer. V současné době podle něj pokračují projekční a přípravné práce. Ve městě budou dvě jednotky o celkovém výkonu 2200 kWe. Větší o výkonu 2000 kWe bude v kotelně ve Wolkerově ulici, ta menší - 200 kWe v ulici Rumburských hrdinů.

"Pro město je to velice výhodné, protože na vybudování a provoz kogenerací nemusí nic investovat ze svého. Získáme dlouhodobě výhodné ceny tepla, navíc získáme do teplárenství tu nejmodernější technologii," poznamenal starosta Nového Boru Jaromír Dvořák (Starostové pro Liberecký kraj). Město také dostane nájem za pozemky, na kterých kogenerační jednotky budou stát. ČEZ Energo v současné době provozuje 119 podobných kogeneračních jednotek v 64 místech po celém Česku s celkovým instalovaným elektrickým výkonem 94 MWe. V prvním pololetí letošního roku dodaly do sítě 139.000 MWh elektřiny a 690 terajoulů tepla.

