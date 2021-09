ČEZ Distribuce investuje do středočeských sítí přes tři mld. Kč, více než loni

Praha 16. září (ČTK) - ČEZ Distribuce letos investuje do středočeských sítí přes tři miliardy korun, o 300 milionů více více než loni. Zaměřuje se i na digitální technologie a úpravy distribuční sítě pro připojení obnovitelných zdrojů. Celkem dá společnost v tuzemsku tento rok do výstavby, rekonstrukce i digitalizace sítí 13,5 miliardy korun, což je meziročně o jednu miliardu více. Za dobu své existence od roku 2005 investovala společnost do sítí přes 135 miliard korun. Cílem je zajištění kvalitních a spolehlivých dodávek elektřiny, řada investic je vyvolaná i poptávkou po vyšším výkonu či novými žádostmi o připojení, uvedla dnes v tiskové zprávě mluvčí Skupiny ČEZ Soňa Holingerová.

Foto: blickpixel@Pixabay.com



"Více investujeme do nových digitálních technologií, které nám umožní lépe provozovat měnící se distribuční prostředí. Přecházíme na systém založený na interní digitalizaci i řízení procesů. To ocení jistě všichni zákazníci, kteří požadují rychlejší přístup k datům. Distribuční síť je zároveň potřeba co nejdříve připravit na rostoucí požadavky připojování obnovitelných zdrojů, nárůst elektromobility i akumulace," uvedl generální ředitel ČEZ Distribuce Martin Zmelík. Podle něj také pokračuje rozvoj optické infrastruktury, která podporuje decentrální energetiku. Jde o menší zdroje využívající pro výrobu například slunce nebo vítr.

Ve středních Čechách začala oprava rozvodny Benešov 22kV téměř za 113 milionů korun. "V rámci této stavby bude provedena demontáž stávajícího zařízení rozvodny 22kV a výstavba nové budovy pro dvousystémový rozváděč 22kV, řídicí systém a ochrany," uvedla mluvčí. V transformovně Nymburk ČEZ Distribuce zahájila obnovu systému řízení a chránění za více než 20 milionů korun. Dále zde energetici rekonstruují tranzitní vedení 22 kV téměř za 32 milionů korun. Pokračuje též rekonstrukce transformovny Uhlířské Janovice bezmála za 143 milionů korun. Mezi další význačné investiční akce patří doplnění transformace a rozvodny 22 kV v transformovně Pečky za 108 milionů korun, čímž vzroste výkon v oblastech Pečky, Sadská a jižně od Nymburka. Také na Rakovnicku pokračuje doplnění druhé transformace 110/22 kV a úpravy řídicího systému v transformovně Rakovník téměř za 50 milionů korun.

ČEZ Distribuce také investuje do dálkově ovládaných prvků a prvků monitoringu distribuční soustavy a též do systému pro řízení a regulace napětí. "Díky instalaci měření v distribučních stanicích (DTS) bude zajištěn přístup k detailním informacím o zatížení sítí," dodala mluvčí. Umožní to mimo jiné distributorovi lépe řídit toky elektrické energie a rychlejší určení poruch a následnou obnovu napájení. Společnost nechá mezi lety 2024 až 2027 instalovat zhruba 800.000 chytrých elektroměrů v místech se spotřebou nad 6 MWh a pokračuje v rozvoji optických sítí. Do dodávek elektřiny investuje v letech 2020 až 2025 přes 83 miliard korun. Sítě se mění i na základě rostoucí potřeby rychlejšího přístupu k informacím. Z celkové sumy jde přes 23 miliard korun do digitálních technologií.

Zdroj: Tisková zpráva ČTK 16. 9. 2021

Datum uveřejnění: 16. září 2021

Poslední změna: 21. září 2021

