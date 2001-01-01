Zprávy z tisku
ČEZ chce v roce 2029 v Elektrárně Poříčí Trutnov spustit kotle na plyn a biomasu
Trutnov 16. ledna (ČTK) - Společnost ČEZ Teplárenská by chtěla v roce 2029 spustit v Elektrárně Poříčí u Trutnova (EPO) nové ekologické zdroje na biomasu a zemní plyn. Přestavba elektrárny, která zcela ukončí spalování uhlí v Poříčí, bude stát miliardy korun. Tendry na stavbu plynové kotelny a na stavbu zdroje na biomasu firma vypsala na konci loňského roku a letos v lednu. ČTK to dnes řekla regionální mluvčí skupiny ČEZ Šárka Lapáčková Beránková.
Foto: Sludge G @Flickr.com Prunéřov
EPO kromě výroby elektřiny zásobuje teplem třicetitisícový Trutnov a další obce a města v okrese. Soustava je po Hradci Králové největší v hradeckém kraji, teplem zásobuje asi 10.000 domácností.
"Nové nízkoemisní zdroje, založené na kombinaci zemního plynu a biomasy, zajistí ekologičtější a efektivnější výrobu tepla pro celý region," uvedla mluvčí. Přestavba EPO zapadá do projektu skupiny ČEZ investovat do roku 2030 do dekarbonizace a modernizace teplárenství 80 miliard korun.
Kotelna na biomasu bude mít dva kotle o celkovém tepelném výkonu 50 megawattů (MWt). Tepelný výkon dvou plynových kotlů bude v součtu 64 MWt. Výkon stávajících kotlů na uhlí je v součtu 363 MWt. Ve výrobě elektřiny patří EPO k takzvaným systémovým elektrárnám, kdy má důležitou roli při udržování napěťových poměrů v severovýchodních Čechách.
Oba poříčské kotle na biomasu by měly spalovat lesní štěpku. Stavbaři je vybudují v hale kotelny a strojovny elektrárny na místě dvou již odstavených uhelných kotlů. Ty nyní slouží jako havarijní rezerva a budou se demontovat. Součástí kotlů na biomasu bude i stavba nového odvodu a zařízení na čištění spalin a stavba nové parní turbíny na výrobu elektřiny. Na místě dílny a skladu na severním okraji objektu elektrárny vznikne parní plynová kotelna s dvěma kotli. Elektrárna také bude mít dva nové komíny o výšce 60 metrů. Současné dva komíny jsou vysoké 106 metrů.
Nyní jsou srdcem poříčské elektrárny dva fluidní kotle na uhlí, které byly uvedené do provozu v letech 1996 a 1998. Jeden z fluidních kotlů spaluje od roku 2013 i biomasu. Po výstavbě nových kotlů bude jeden z fluidních kotlů odstaven a u druhého bude provoz utlumený. Dvou záložních olejových parních kotlů se přestavba elektrárny nedotkne.
Elektrárna Poříčí je v provozu od roku 1957. Původně měla šest kotlů, z nichž čtyři energetici téměř před 30 lety nahradili dvěma kotli fluidního typu.
ČEZ v systému centrálního zásobování teplem dodává v České republice teplo a teplou vodu pro 1,7 milionu lidí. Firma již dříve uvedla, že chce ukončit spalování uhlí v teplárenství do roku 2030, nyní přestavuje teplárny v Mělníku, Dětmarovicích, Prunéřově nebo Ústí nad Labem.
Zdroj: Tisková zpráva ČTK 16. 1. 2026
Poslední změna: 18.1.2026
Počet shlédnutí: 37
ČEZ chce v roce 2029 v Elektrárně Poříčí Trutnov spustit kotle na plyn a biomasu
Trutnov 16. ledna (ČTK) - Společnost ČEZ Teplárenská by chtěla v roce 2029 spustit v Elektrárně Poříčí u Trutnova (EPO) nové ekologické zdroje na biomasu a zemní plyn. Přestavba elektrárny, která zcela ukončí spalování uhlí v Poříčí, bude stát miliardy korun. Tendry na stavbu plynové kotelny a na stavbu zdroje na biomasu firma vypsala na konci loňského roku a letos v lednu. ČTK to dnes řekla regionální mluvčí skupiny ČEZ Šárka Lapáčková Beránková.
EPO kromě výroby elektřiny zásobuje teplem třicetitisícový Trutnov a další obce a města v okrese. Soustava je po Hradci Králové největší v hradeckém kraji, teplem zásobuje asi 10.000 domácností.
"Nové nízkoemisní zdroje, založené na kombinaci zemního plynu a biomasy, zajistí ekologičtější a efektivnější výrobu tepla pro celý region," uvedla mluvčí. Přestavba EPO zapadá do projektu skupiny ČEZ investovat do roku 2030 do dekarbonizace a modernizace teplárenství 80 miliard korun.
Kotelna na biomasu bude mít dva kotle o celkovém tepelném výkonu 50 megawattů (MWt). Tepelný výkon dvou plynových kotlů bude v součtu 64 MWt. Výkon stávajících kotlů na uhlí je v součtu 363 MWt. Ve výrobě elektřiny patří EPO k takzvaným systémovým elektrárnám, kdy má důležitou roli při udržování napěťových poměrů v severovýchodních Čechách.
Oba poříčské kotle na biomasu by měly spalovat lesní štěpku. Stavbaři je vybudují v hale kotelny a strojovny elektrárny na místě dvou již odstavených uhelných kotlů. Ty nyní slouží jako havarijní rezerva a budou se demontovat. Součástí kotlů na biomasu bude i stavba nového odvodu a zařízení na čištění spalin a stavba nové parní turbíny na výrobu elektřiny. Na místě dílny a skladu na severním okraji objektu elektrárny vznikne parní plynová kotelna s dvěma kotli. Elektrárna také bude mít dva nové komíny o výšce 60 metrů. Současné dva komíny jsou vysoké 106 metrů.
Nyní jsou srdcem poříčské elektrárny dva fluidní kotle na uhlí, které byly uvedené do provozu v letech 1996 a 1998. Jeden z fluidních kotlů spaluje od roku 2013 i biomasu. Po výstavbě nových kotlů bude jeden z fluidních kotlů odstaven a u druhého bude provoz utlumený. Dvou záložních olejových parních kotlů se přestavba elektrárny nedotkne.
Elektrárna Poříčí je v provozu od roku 1957. Původně měla šest kotlů, z nichž čtyři energetici téměř před 30 lety nahradili dvěma kotli fluidního typu.
ČEZ v systému centrálního zásobování teplem dodává v České republice teplo a teplou vodu pro 1,7 milionu lidí. Firma již dříve uvedla, že chce ukončit spalování uhlí v teplárenství do roku 2030, nyní přestavuje teplárny v Mělníku, Dětmarovicích, Prunéřově nebo Ústí nad Labem.
Zdroj: Tisková zpráva ČTK 16. 1. 2026
Poslední změna: 18.1.2026
Počet shlédnutí: 37