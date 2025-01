ČEZ chce do roku 2030 investovat do dekarbonizace teplárenství 80 miliard korun

Praha 22. ledna (ČTK) - Skupina ČEZ chce do roku 2030 investovat do dekarbonizace a modernizace teplárenství 80 miliard korun. Jedná se tak o druhou největší investici společnosti po výdajích do jaderné energie. Částka zahrnuje dotační podporu na modernizaci tepláren v Česku. Na dnešním setkání k modernizaci českého teplárenství v Praze to řekl předseda představenstva Svazu moderní energetiky a generální ředitel ČEZ ESCO Kamil Čermák.

Foto: Intermalte@Pixabay.com



Na modernizaci tepláren budou do budoucna směřovat stovky miliard korun. Z Modernizačního fondu je na jejich dekarbonizaci vyhrazeno 87 miliard Kč.



Budoucnost dekarbonizace vidí ČEZ kromě využívání biomasy hlavně v zemním plynu. Ten je podle Čermáka nezbytnou komoditou pro snižování emisí v teplárenství a zároveň zachování systému centrálního zásobování teplem. "Taková investice musí mít svojí návratnost, proto je třeba, aby zemní plyn existoval," uvedl. V současnosti skupina také přimíchává do některých zdrojů vodík. Samotné vodíkové technologie ale plánuje stavět až v další dekádě.



ČEZ v současnosti přestavuje uhelnou elektrárnu v Mělníku na paroplynovou. Již dříve získal z Modernizačního fondu na transformaci 308 milionů eur (zhruba 7,53 miliardy Kč). Mělnický Energotrans je největším teplárenským zdrojem v Česku, zajišťuje vytápění východní poloviny Prahy, Mělníka a Neratovic.



Loni v květnu ČEZ uvedl, že do roku 2030 investuje 100 miliard korun do transformace energetiky a teplárenství v Ústeckém kraji. Díky tomu by se měl zachovat systém centrálního zásobování teplem, který funguje ve většině větších měst v kraji. ČEZ postaví nové zdroje tepla i elektřiny a bude se podílet na rozvoji školství i na zachování pracovních míst. Další investice budou následovat do roku 2040.



Modernizační fond zřídila Evropská komise, má přispět k rychlejšímu odklonu od spalování uhlí a ke snížení emisí skleníkových plynů. Jedná se o peníze získané prodejem emisních povolenek. Česko by mělo mít díky vysokým cenám povolenek v Modernizačním fondu do roku 2030 k dispozici až 500 miliard korun. Investice jsou příjmem Státního fondu životního prostředí ČR a budou postupně rozdělovány v deseti dotačních programech na podporu nízkouhlíkových technologií, modernizaci energetických systémů a zlepšení energetické účinnosti.



ČEZ je největší česká energetická firma a jejím majoritním akcionářem je stát, který prostřednictvím ministerstva financí drží zhruba 70 procent akcií. V prvních třech čtvrtletích loňského roku vydělala 23,4 miliardy korun, čistý zisk skupiny tak meziročně klesl o 6,4 miliardy Kč. ČEZ ESCO je dceřinou firmou ČEZ. Zaměřuje se na služby související s moderní energetikou, dekarbonizací a snižováním klimatické stopy pro průmyslové zákazníky, obce a instituce.



Zdroj: Tisková zpráva ČTK 22. 1. 2025

Tweet

Datum uveřejnění: 22.1.25

Poslední změna: 24.1.2025

Počet shlédnutí: 10