Čeští vědci vytvořili nový a rychlejší vodíkový elektrolyzér

Praha 9. září (ČTK) - Přebytečnou energii z obnovitelných zdrojů ve formě vodíku pomůže ukládat nový elektrolyzér, který nyní míří do praxe. Technologie pomůže snížit uhlíkovou stopu a optimalizovat náklady na energii. V tiskové zprávě o tom informoval o tom Ústav chemických procesů Akademie věd ČR (AV ČR). Oproti podobným elektrolyzérům, které se již vyrábí komerčně, má být nový vynález rychlejší. Vědci nyní hledají komerčního partnera.

Foto: Archiv CZ Biom



Elektrolyzér je zařízení, do kterého se dodává elektřina. Ta rozkládá vodu na kyslík a vodík. Plynný vodík se následně shromažďuje jako čistý zdroj energie. Pokud elektřina pochází z obnovitelných zdrojů energie, tak se výsledný produkt nazývá zelený vodík. U toho se předpokládá, že bude hrát větší roli v dekarbonizaci průmyslu či dopravy.



"Mezi výhody nového elektrolyzéru patří bezkonkurenčně rychlý náběh provozu, nízké instalační náklady, škálovatelný modulární design nebo energeticky efektivní využití zdroje elektrické energie. Samozřejmostí je vysoká flexibilita a rychlá reakce na přebytky energie v elektrické síti," uvedl jeden z autorů elektrolyzéru Vladislav Dřínek z Ústavu chemických procesů AV ČR.



Elektrolyzér dokáže dodávat vodík s plným výkonem za méně než tři minuty od spuštění. Využívá iontově-selektivní membránu, která podle odborníků hraje roli v udržení stability rozvodné sítě. "Tato membrána, vyvinutá a produkovaná v České republice, umožňuje rychlý náběh elektrolýzy. Ten je rozhodující pro udržení stability sítě a využití obnovitelných zdrojů energie, jako jsou solární a větrné elektrárny v době, kdy do sítě dodávají nadbytečnou energii," popsal Dřínek. Technologie by dále měla také snížit uhlíkovou stopu.



Nový elektrolyzér je určený především pro energetické společnosti a průmyslové podniky, které hledají způsob, jak snížit svou uhlíkovou stopu a optimalizovat náklady na energii. "Dále je určena pro všechny organizace a podniky, které chtějí přispět k ochraně životního prostředí a využívat pokročilé technologie pro udržitelnost," řekl Dřínek.



Ústav již podal mezinárodní patentové přihlášky k ochraně vyvinutého know-how. Vědci nyní hledají partnera, který by buď odkoupil licenci nebo se společně s nimi podílel na založení firmy pro další rozvoj technologie. Za možné partnery autoři vynálezu považují společnosti specializující se na energetické technologie a průmyslové aplikace.



V Česku vodíkové elektrolyzéry vyrábí například firma Solar Global. Na podzim loňského roku společnost v Napajedlech na Zlínsku uvedla do provozu první průmyslový elektrolyzér na výrobu zeleného vodíku v Česku. Elektrolyzér vyrobí ročně 8000 kilogramů bezemisního vodíku, což umožňuje osobnímu vozu ujet 800.000 kilometrů nebo 80.000 kilometrů u vodíkového autobusu.



Zdroj: Tisková zpráva ČTK 9. 9. 2024

