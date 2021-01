Český Solek postavil v Chile pět solárních zdrojů za miliardu Kč

Praha 17. prosince (ČTK) - Česká energetická skupina Solek, která se specializuje na stavbu fotovoltaických elektráren, postavila v Chile pět solárních elektráren za miliardu korun. Firma tak v této jihoamerické zemi dokončila už 11 elektráren, a do konce roku plánuje připojit do tamní sítě další dvě. ČTK to dnes řekl mluvčí firmy Radek Stavěl.

Foto: Parque Solar Cuz Cuz (Solek)



Pět nově postavených elektráren má podle něj celkový instalovaný výkon téměř 40 megawattů (MW). Po projektu Bicentario a více než desetimegawattové elektrárně Santa Fe byla do chilské sítě úspěšně připojena ještě stejně velká elektrárna Ovalle Norte a sedmimegawattové solární parky El Paso a Meco Chillan, uvedl Stavěl.

"Akcelerací výstavby projektů v Chile máme úspěšně nakročeno k dosažení cíle 500 MW celkového instalovaného výkonu realizovaného v rámci naší skupiny Solek do konce roku 2023," řekl dnes zakladatel a majoritní vlastník Solek Holding SE Zdeněk Sobotka.

Solek Holding SE je energetická společnost podnikající v oboru obnovitelných zdrojů energie se zaměřením zejména na solární energetiku. Zabývá se projektováním, výstavbou a provozem solárních elektráren v Evropě a Latinské Americe. Na trhu působí od roku 2010, své aktivity rozvíjí především v Chile, k dalším lokalitám realizovaných fotovoltaických parků patří i Česká republika, Slovensko či Rumunsko.

Od svého založení skupina Solek realizovala více než desítku projektů o celkovém instalovaném výkonu přes 87 MW. Aktuálně má ve výstavbě či v pokročilé fázi příprav několik desítek fotovoltaických parků představujících instalovaný výkon přes 260 MW. Současnou strategií je fotovoltaické parky nejen projektovat a stavět, ale také vlastnit a provozovat. Na začátku listopadu skupina uvedla, že vydá dluhopisy až za pět miliard korun. Podotkla, že výnos z dluhopisového programu na použije k investicím do výstavby dalších solárních parků především na jejím tradičním trhu v Chile a nově také například na Kypru.

V Česku instalovaný výkon solárních elektráren od roku 2012 stagnuje nebo roste jen mírně. Podle dat Energetického regulačního úřadu bylo na konci prvního pololetí v ČR instalováno asi 2050 MW zdrojů, které energii ze slunce vyrábějí. Při takzvaném solárním boomu se instalovaný objem solárních elektráren v ČR zvýšil za rok víc než čtyřnásobně, a to z 465 MW ke konci roku 2009 na 1959 MW v roce 2010.

Zdroj: Tisková zpráva ČTK 17. 12. 2020

Datum uveřejnění: 17. prosince 2020

Poslední změna: 4. ledna 2021

