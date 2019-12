Česko začíná využívat příležitosti akumulace energie

Svaz moderní energetiky vítá oznámení společnosti ČEZ o zahájení přípravy výstavby velkokapacitního úložiště energie v Tušimicích. Po projektech Solar Global a E.On jde o třetí stacionární baterii sloužící k vyrovnávání stability elektrárenské sítě v Česku.



„Bateriové systémy s instalovanou kapacitou jednotek či desítek megawahodin jsou vhodným prvkem pro regulaci sítě. Mohou také sehrát důležitou roli při ochraně před takzvanými blackouty a pomohou snadnějšímu začlenění rostoucí výroby větrných a solárních elektráren. Oznámení společnosti ČEZ o vstupu do akumulace vítáme, získané zkušenosti z provozu velkých stacionárních baterií bude moci využít k dalšímu rozvoji moderních technologií,“ komentuje spuštění bateriového projektu ČEZ Martin Sedlák, programový ředitel Svazu moderní energetiky. „Pro postupný rozvoj akumulace by měla Česká republika vytvořit legislativní prostředí, které otevře prostor pro baterie vyrovnávající výrobu obnovitelných zdrojů,“ dodává Martin Sedlák.

Zajímavá fakta k akumulaci energie:

Dnes jsou nejrozšířenějším systémem ukládání energie přečerpávací elektrárny. Představují až 97 % akumulačních kapacit na světě. Ovšem potenciál vhodných lokalit je omezený. Proto se otevírá příležitost pro nástup nových řešení, kterými jsou právě velkokapacitní baterie využívající lithium nebo další chemické prvky.

Rozvoj akumulace energie je prioritou také Energetické unie EU. Loni vznikla v Evropě iniciativa EU Battery Alliance, ve které se potkává automobilový, chemický a strojírenský průmysl za podpory Evropské komise, Evropské investiční banky (EIB) a jednotlivých členských států unie. Cílem baterkářské iniciativy je vytvořit plnohodnotné podmínky pro produkci baterií v Evropě.

Podle eurokomisaře Maroše Šefčoviče by mohlo v Evropě vzniknout až 20 gigatováren na výrobu baterií. Dnes největší evropská továrna na výrobu baterií se nachází v Polsku. Společnost LG zde ročně vyrobí 100 000 baterií, výhledově by se měla výrobní kapacita ztrojnásobit.

InnoEnergy SE uvádí, že do roku 2025 může evropský trh s bateriemi dosáhnout objemu 250 miliard eur. Podle expertních odhadů se očekává pokles ceny baterií až o 70 % do 15 let. Každé zdvojnásobení výroby baterií povede podle BNEF k poklesu jejich ceny v průměru o 19 %.

Zdroj: Tisková zpráva Svazu moderní energetiky 30.5.2018

Datum uveřejnění: 30. května 2018

Poslední změna: 30. května 2018

