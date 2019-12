Česko plní klimatické závazky, řekl Babiš na konferenci OSN

Madrid 2. prosince (zvláštní zpravodaj ČTK) - Klimatické závazky stanovené do roku 2020 Česká republika splní a v některých oblastech je i překoná. V projevu na úvod Konference OSN o změnách klimatu (COP25) v Madridu to dnes řekl český premiér Andrej Babiš, který ale zároveň upozornil, že bez jaderné energie Česko nebude moci v budoucnu dosáhnout uhlíkové neutrality. Babiš také zdůraznil, že úsilí v boji proti globálnímu oteplování musí vyvinout všechny státy světa bez rozdílu a ne jen Evropa.

"S potěšením mohu oznámit, že cíle do roku 2020 splníme, případně je ještě překonáme," řekl Babiš. V případě emisí skleníkových plynů se Česko v roce 2017 dostalo na hodnoty o 35 procent nižší než v roce 1990, závazek do roku 2020 přitom činil 20 procent. Do roku 2030 chce Česko dosáhnout snížení o 43 procent a do roku 2050 pak o 80 procent.

U obnovitelných zdrojů elektrické energie už Česko podle předsedy vlády cíl pro rok 2020 splnilo. V příštím roce chtělo mít podíl obnovitelných zdrojů na 13 procentech, ale aktuálně je to už 14,5 procenta. V roce 2030 se pak chce dostat na hodnotu 22 procent.

V souvislosti s energetikou Babiš prohlásil, že na fosilních palivech silně závislé Česko se musí více spoléhat na jaderné elektrárny. "Bez podstatného zvýšení jádra v energetickém mixu není možné nejen v České republice dosáhnout uhlíkové neutrality," zdůraznil.

O podpoře jaderných elektráren Babiš hovoří dlouhodobě. Na tiskové konferenci minulý týden v pátek spolu s ministry životního prostředí a průmyslu Richardem Brabcem a Karlem Havlíčkem řekli, že do roku 2050 by Česko mělo vyrábět až polovinu energie z jádra a že uhlí bude tvořit asi desetinu energetického mixu.

Babiš dnes delegátům konference v Madridu také řekl, že přechod na nízkoemisní energetiku je finančně velmi náročný a splnění cílů na rok 2030 si vyžádá obrovské každoroční investice. "Vzhledem k odlišným výchozím pozicím patří Česko k nejvíce zatíženým členům EU," dodal.

Babiš se v dnešním projevu vrátil také ke kritice zemí, které klimatické závazky neplní. Na rozpor upozornil už v září v New Yorku v proslovu na klimatickém summitu OSN. Babiš dnes zopakoval, že Evropa nemůže být jediná, kdo sliby plní.

"Mezi lety 2017 a 2018 snížila EU emise oxidu uhličitého o 80 milionů tun, ale zbytek světa je zvýšil o 1020 tun. Dlouhodobé strategie některých velkých znečišťovatelů neukazují podle něj žádné zlepšení, spíše naopak. "To se musí změnit," řekl.

Projev premiér uzavřel zdůrazněním, že lidstvo má pro život jen jednu planetu, takže její ochrana musí být společnou věcí všech.

Zdroj: Tisková zpráva ČTK 2.12.2019

Datum uveřejnění: 2. prosince 2019

Poslední změna: 3. prosince 2019

