Česko dnes slaví Den bioenergetiky

Praha 15. listopadu (CZ Biom, Komora OZE) – Od 15. listopadu až do konce roku „jede“ ČR pouze na energii z biomasy. Na několika místech se proto koná zábavně osvětový program a organizátoři přinášejí nové statistiky a zajímavá porovnání (viz níže). Právě 46 dní zbývajících do konce roku symbolicky představuje očekávaný 13% letošní podíl biomasy na spotřebě energie v Česku.

Energie z biomasy má mnoho podob od palivového dřeva, kterým topí čtvrtina českých domácností, přes dřevní peletky, jimiž domácností vytápějí své domy, až po elektřinu, kterou vyrábí bioplynové stanice z odpadů.



Na několika místech proběhne zábavně osvětový program:

bludiště z balíků slámy a unikátní projekční kouli připravili pro děti v Třebíči [1]

○ atraktivní pro fotografy a kameramany

na klinice Na Pleši u Mníšku pod Brdy [2], kterou spoluvlastní Roman Šmucler, bude od 14 hodin k vidění foukání pelet z cisterny do obřího zásobníku

○ atraktivní pro fotografy a kameramany

V Ústavu chemických procesůAkademie věd [3] v 10.00 představí unikátní novinku – patentované čištění bioplynu na kvalitu zemního plynu pomocí vodní kondenzující membrány.





Vytápění na biomasu - ať už dřevem nebo v automatických kotlech na pelety - pomáhá zbavit malá města a vesnické oblasti smogu. Na kotle na biomasu navíc kraje vyplácejí tzv. kotlíkové dotace. Pár zajímavých čísel:

v ČR se vyrábí přes 300 tisíc tun pelet ročně, dost pro 60-80 tisíc domácností. Dvě třetiny z toho se ale vyváží. A i když počet domácností topící peletami roste, je jich stále jen asi 25 tisíc. Na druhou stranu, stále asi 380 tisíc domácností topí špinavým uhlím. Je to škoda: malá města a vesnické oblasti se každý rok halí do škodlivého smogu.

Česko už efektivně podporuje výrobu tepla z čistých zdrojů. Stát by ale měl ještě udělat dvě věci: především přestat v kotlíkových dotacích podporovat tzv. kombinované kotle, protože lidé v nich pálí dál špinavé uhlí. A na druhou stranu by měl motivovat domácnosti k čistému vytápění tak, že sníží DPH na palivové dřevo, pelety a brikety.

Klíčové statistiky a porovnání:

Podíl všech obnovitelných zdrojů energie (OZE) na konečné spotřebě energie v roce 2015 byl 16,3 % (z OZE pocházelo 14,1 % vyrobené elektřiny, 19,8 % tepla a chladu a 6,5 % spotřeby energie v dopravě). [4]

V Česku má biomasa největší význam (podíl) ve vytápění: 19%. Většina spotřeby připadá na domácnosti (67 %), menší část na průmysl (18 %) a zbytek na ostatní odvětví. Elektřiny se z biomasy vyrábí necelých 6 % (a víc než polovinu z toho zajišťuje bioplyn).

V Česku v roce 2015 pracovalo přímo či nepřímo v odvětví bioenergetiky 11 450 lidí, nejvíce v sektoru pevné biomasy (8 900 míst). [4] Pro porovnání: ve výrobě mléčných výrobků pracuje asi 8,5 tisíce a ve zpracování a konzervování masa a masných výrobků asi 21 tisíc lidí. [5]

Den bioenergetiky pořádá CZ Biom – České sdružení pro biomasu (CZ Biom) ve spolupráci s Komorou obnovitelných zdrojů energie (Komorou OZE).

Smyslem akce je poukázat na význam energie z dřevní štěpky, slámy, pelet nebo bioplynu ve výrobě obnovitelné elektřiny a tepla a připomenout si tak v současnosti nejvýznamnější obnovitelný zdroj v Česku i Evropě. Akce je součástí Evropského dne bioenergetiky, který organizuje AEBIOM – Evropské sdružení pro biomasu se svými partnery napříč evropskými zeměmi.



Kontakt:

Adam Moravec, CZ Biom, moravec@biom.cz, 602 858 977

Martin Mikeska, Média a komunikace, martin.mikeska@komoraoze.cz, 603 780 670

Adam Moravec z CZ Biom řekl:

"Výměna uhelného kotle za uhelný je jako výměna krabičky cigaret za krabičku cigaret. Kraje by proto měly zarazit vyplácení dotací na ty kotle, ve kterých jde spalovat i uhlí a zaměřit se na opravdu čisté a přitom komfortní vytápění."

"Nejjednodušší a přitom levnou náhradou za uhlí jsou právě pelety. Ve spojení s automatickým kotlem zajistí bezmála tak pohodlné vytápění, jako plyn. Většímu tuzemskému využití pelet by pomohlo snížení DPH – pro stát je takové snížení DPH zanedbatelné, ale každá domácnost tak může mít cenově přijatelné a šetrné vytápění."

“Energie z bioplynu je v místě své výroby velmi levný zdroj energie, který už dnes na stovkách míst usnadňuje zemědělcům jejich podnikání. Pomáhá vytvářet a udržovat pracovní místa a brání vylidňování venkova. V sousedství bioplynek vyrůstají například skleníky na celoroční pěstování rajčat nebo bylinek nebo sušárny. Další příležitostí je možnost čistit bioplyn na kvalitu zemního plynu a pak ho vtláčet do plynařské sítě. Tento biozemní plyn neboli biometan je velmi šetrný k životnímu prostředí i proto, že se k jeho výrobě často používají odpady, které jinak končí na skládkách. Biozemní plyn je na rozdíl od zemního plynu domácí zdroj”



Prameny a kontakty:

[1] Bludiště najdete v hale č. 57 vedle Alternátoru, ekotechnického muzea (Tomáše Bati 1083, Třebíč); projekce z projekční koule se bude konat přímo v Alternátoru; teplárna je rovněž hned vedle Alternátoru.



kontakt:

recepce Alternátor: Veronika Blažková nebo kolegyně, 733 673 006

projekční koule: Milan Krčmář, 736 524 260, milan.krcmar@alternator.cz

teplárna: Martin Janík, 724 325 003, janik@tts.cz

--- POZOR: kvůli školním návštěvám bude víc prostoru pro reportáž spíš po obědě ---



[2] Klinika v Nové Vsi pod Pleší (poblíž Mníšku pod Brdy);

kontakt: Pavel Fohler, Ivory Energy (dodavatel vytápění), 604 221 297, pavel@ivorygroup.cz

--- POZOR: program začíná ve 14 hodin ---



[3] Laboratoř separačních procesů Eduarda Hály, Ústav chemických procesů Akademie věd ČR, Rozvojová 135, Praha 6

Kontakt: Pavel Izák, 608 803 827, izak@icpf.cas.cz

--- POZOR: prezentace začíná v 10.00 hodin ---



[4] Nejnovější data z bioenergetiky (nejčerstvější čísla jsou z roku 2015) pro EU-28 zpracované z dat EUROSTAT a dalších zdrojů Evropským sdružením pro biomasu AEBIOM.

Ke stažení zde



[5] Panorama potravinářského průmyslu 2013, Ministerstvo zemědělství ČR, Ústav zemědělské ekonomiky a informací, Praha, 2014; citováno přesstudii MŽP, viz s. 8.

