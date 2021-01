Česko bude muset investovat do přechodu na bezuhlíkovou ekonomiku 4,5 bilionu korun

Evropská unie chce do roku 2050 dosáhnout uhlíkové neutrality. Do splnění tohoto cíle bude muset investovat v přepočtu asi 772 bilionů korun, z toho přibližně pětinu tvoří dodatečné investice. Samotné Česko bude muset vložit do přechodu na dekarbonizaci během příštích 30 let přímo 4,5 bi­lionu korun.

"Investice na přechod k bezuhlíkové ekonomice se zdají být astronomické. Ve skutečnosti ale může být transformace nákladově neutrální, protože některé investice budou pozitivní, jiné neutrální, jiné bude třeba kompenzovat," tvrdí Daniel Svoboda, partner pražské pobočky poradenské agentury McKinsey & Company. Ta nedávno provedla na toto téma rozsáhlou studii a představila ji na diskusním setkání Energetická bezpečnost ČR, které pořádá Institut pro veřejnou diskusi ve spolupráci s týdeníkem Ekonom.

Zdroj: ekonom.cz 7. 1. 2021

Datum uveřejnění: 7. ledna 2021

