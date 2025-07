Česko a dalších 17 států EU žádají o změnu obchodování s povolenkami ETS 2

Praha 2. července (ČTK) - Česko zaslalo Evropské komisi (EK) požadavky na změnu obchodování s emisními povolenkami z dopravy a vytápění budov, označovaných jako ETS 2. Dokument podepsalo dalších 17 států Evropské unie, informovalo dnes ČTK v tiskové zprávě ministerstvo životního prostředí. Státy žádají například pravidelné zveřejňování informací o tempu zavádění obnovitelných zdrojů nebo nastavení mechanismu, který by omezil výkyvy cen povolenek.

Pro český návrh na zrušení či odsunutí systému obchodování s emisními povolenkami ETS 2 se nepodařilo v EU dojednat dostatečnou podporu. "Česká republika proto postupuje v krocích a vypracovala společný dokument, tzv. non-paper, který navrhuje konkrétní úpravy ETS2 a který již podepsala kvalifikovaná většina států unie, což jasně ukazuje, že naše obavy nejsou ojedinělé," uvedl premiér Petr Fiala (ODS).

"Děláme maximum pro to, aby klimatická politika EU nebyla jen ambiciózní, ale také sociálně únosná, ekonomicky rozumná a neměla negativní dopad na naše domácnosti nebo podniky," doplnil. Dokument podpořilo například Německo, Itálie, Španělsko, Polsko, Rakousko či Belgie.

Státy chtějí, aby byly ceny emisních povolenek předvídatelné. Jedním z pěti bodů dokumentu je proto i včasné zahájení aukcí v roce 2026, což by podle MŽP snížilo nejistotu ohledně cen v roce 2027. Dále státy žádají posílení a zefektivnění nástroje na stabilizaci trhu (MSR).

"Na trh by tak mělo být možné umístit více povolenek, než s kolika se dnes počítá. A zároveň by byla možnost uvolnit povolenky navíc kdykoli v případě potřeby, nejen jednou za rok. Cílem je také posílení prahu pro cenu povolenky na 45 eur, nad jehož hranicí se na trh uvolní další povolenky tak, aby se cena snížila," uvedl ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL).

Podle států by se měl zároveň vytvořit mechanismus, který by zajistil, aby se na konci emisního období 2030-2033 cena povolenky nezvýšila a zůstala stabilní. Kromě změny mechanismu MSR státy požadují změnu části směrnice o systému povolenek ETS, která stanovuje podmínky pro uvolnění povolenek na trh a jejich počet.

Systém ETS 2 by podle expertů mohl zdražit pohonné hmoty i některé druhy vytápění. Zároveň by se z výnosů ze systému měly financovat sociální programy, které by podpořily dekarbonizační opatření pro domácnosti.

V současnosti v EU již funguje systém povolenek ETS, který se vztahuje na elektrárny a průmyslové podniky produkující skleníkové plyny. Každá povolenka umožňuje vypustit do ovzduší jednu tunu oxidu uhličitého (CO 2 ), případně ekvivalentní množství jiného plynu. Výnosy z jejich prodeje mají členské státy EU využívat na opatření na ochranu klimatu.

