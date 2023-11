České firmy vytvořily alianci, jejím cílem je zefektivnit dekarbonizaci průmyslu

Praha 9. listopadu (ČTK) - České firmy v energetice, financích, průmyslu, stavebnictví i dalších odvětvích vytvořily společnou platformu. Firmy budou společně prosazovat přechod na klimaticky neutrální technologie a sdílet své znalosti a zkušenosti. Hlavním cílem Aliance pro bezemisní budoucnost (ApBB) je urychlení a usnadnění dekarbonizace, aby české ekonomice a firmám nehrozila ztráta konkurenceschopnosti. Alianci dnes v Praze představili zástupci společností, které jsou jejími hlavními partnery. Patří mezi ně společnost ČEZ, Komerční banka, McKinsey, Moneta Money bank, Onsemi, Orlen Unipetrol, PWC a Wienerberger.

"Tato Aliance má jeden z cílů odstranit ideologii z Green Dealu. Green Deal ve své komplexnosti se zaměřuje na všechny podstatné průmyslové i další oblasti společnosti a my bychom rádi přispěli k tomu, aby diskuze o něm byla více technická, více byznysová a co nejméně postižená ideologií," řekl generální ředitel Komerční banky a prezident ApBB Jan Juchelka. Dodal, že dekarbonizace a cesta Green Dealu neboli Zelené dohody pro Evropu je pro Česko příležitostí k inovacím a povýšení důležitosti země v kontextu evropské ekonomiky.



Green Deal (Zelená dohoda pro Evropu) je stěžejním projektem Evropské komise (EK), pro předsedkyni EK Ursulu von der Leyenovou je prioritou od jejího nástupu do funkce v roce 2019. Dohoda se týká přechodu EU k obnovitelným zdrojům energií, jejímž základem je sada klimatických norem označovaná jako Fit for 55.



Podle generálního ředitele ČEZ a viceprezidenta ApBB Daniela Beneše musí stát budoucnost evropské a české energetiky na rovnováze tří základních cílů. Dodávky energie mají být bezpečné, zajištěné a jisté, zároveň za cenově přijatelných podmínek a budou dlouhodobě udržitelné. Udržitelnost podle něj souvisí z velké části s dekarbonizací a kroky proti globálnímu oteplování a také se vznikem aliance firem.



"Transformace průmyslu a dopravy představuje pro Škoda Auto nejvýznamnější výzvu za poslední desítky let a změnu paradigmatu v celých odvětvích. Věříme ale, že pro nás jako společnost i celou Českou republiku představuje významný růstový potenciál, pokud bude uchopena správně," řekl člen představenstva Škoda Auto pro prodej a marketing Martin Jahn.



Mezi partnery nové aliance patří České radiokomunikace, společnost Liberty, Škoda Auto a také Svaz měst a obcí. Dalšími členy jsou společnosti Arthur D. Little, Metalimex, Spolchemie, Sudop Group, Vodafone a Zásilkovna. Jedním ze zakládajících členů je Svaz moderní energetiky.



