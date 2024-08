České dráhy a Unipetrol testovaly bionaftu z odpadních tuků a rostlinných olejů

Praha/Velim 29. srpna (ČTK) - Společnosti České dráhy a Orlen Unipetrol minulý týden testovaly motorovou naftu z odpadních tuků a rostlinných olejů ve vlacích řady 847 RegioFox na zkušebním okruhu Výzkumného ústavu železničního (VUZ) ve Velimi. Cílem projektu, který začal letos a má trvat do příštího roku, je ověření použitelnosti této bionafty v osobních motorových vlacích a její případné nasazení do běžného provozu. Na výzkumu se podílí také Fakulta strojní Českého vysokého učení technického (ČVUT) a společnost Pesa, výrobce kolejových vozidel. V tiskové zprávě o tom dnes informovaly České dráhy.

Tento typ bionafty, hydrogenačně upravený rostlinný olej (HVO), ČD podle člena představenstva a náměstka generálního ředitele pro osobní dopravu Jiřího Ješety testují kvůli plnění strategie snižování emisí uhlíku a využívání obnovitelných zdrojů v souladu se směrnicí Evropské unie RED III a národním plánem čisté mobility ministerstva dopravy.



Výzkumný projekt má tři fáze. V první fázi Orlen Unipetrol testoval vhodné palivové směsi. Směsi biopaliva připravuje společnost Orlen Unipetrol ve svém výrobním areálu v Pardubicích. "Pro posouzení možnosti aplikace pro dekarbonizaci železniční přepravy jsme připravili motorovou naftu o obsahu 15 a 30 procent HVO a současně i čisté, tedy stoprocentní HVO," uvedl ředitel pro dekarbonizaci skupiny Orlen Unipetrol Martin Růžička. Společnost pak vybrala a doporučila vhodné směsi motorové nafty a hydrogenovaných rostlinných olejů pro testování ve Velimi, tedy druhou fázi projektu, od 19. do 23. srpna.



Motory Rolls-Royce testovaných regiofoxů jsou přizpůsobeny na použití biopaliv, jako jsou směsi motorové nafty a HVO. Při jízdě na okruhu ve Velimi sledovali experti VUZ a ČVUT zejména složení spalin motoru vlaku, jeho výkon a spotřebu při použití všech připravených směsí včetně stoprocentního HVO. Odborníci budou testování vyhodnocovat. "Poté bude následovat třetí fáze testování, kdy budou jednotky PESA 847 RegioFox s alternativním palivem nasazeny do komerčního provozu na vybrané trati ve Středočeském kraji," řekl vedoucí oddělení rozvoje podnikání VUZ Jaroslav Brabec.



HVO je biosložkou přepracovanou na hmotu odpovídající svým složením ropné naftě. Palivo HVO je kompatibilní s minerální motorovou naftou, je tak možné jej přidávat ve vyšší příměsi až do 30 procent objemu v závislosti na ročním období. Pokud technické parametry vozu umožňují používat syntetická paliva XTL, lze dokonce jezdit na čisté HVO. Oproti fosilnímu palivu mohou být emise skleníkových plynů z paliva HVO o 60 až 65 procent nižší. V případě využití použitých rostlinných olejů nebo odpadních tuků lze dosáhnout úspory emisí až 95 procent v porovnání s ropným palivem.



