Česká Třebová připravuje nový systém nakládání s odpady ve městě

Česká Třebová (Orlickoústecko) 8. září (ČTK) - Česká Třebová připravuje nový komplexní systém sběru, třídění a zpracování odpadu. Měl by zahrnovat všechny jeho složky včetně bioodpadu, který se dosud ve městě neseparuje. Cílem je systém zefektivnit a zapojit do třídění odpadu více lidí. Nejdříve by se měl například počet sběrných míst na vytříděné odpady rozšířit z nynějších 35 na 60, řekl ČTK starosta Jaroslav Zedník (Nestraníci).

"Na což samozřejmě budou navazovat další investice. Nemáme kompostárnu, bude potřeba vybudovat třídicí linku na skládce a tak dále," uvedl Zedník.

Radnice si nechala zpracovat s finanční podporou odpadové společnosti Eko-kom kompletní studii, jak by město mělo s odpady nakládat. S dokumentem se v pondělí seznámí zastupitelé, kteří by měli svolit k jeho dopracování do konkrétních kroků a opatření. Stanoví se také, jak velké náklady si systém vyžádá.

Podle Zedníka budou značné. Záležet bude na tom, jak bude město schopné, případně s pomocí dotací, investice zaplatit. Systém se bude zavádět postupně, uskutečnit kompletní vizi potrvá několik let.

Zdroj: Tisková zpráva ČTK 21.9.2018

Datum uveřejnění: 8. září 2018

Poslední změna: 21. září 2018

Počet shlédnutí: 4242