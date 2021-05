Česká Třebová letos zahájí výstavbu kompostárny na skládce v Třebovicích

Česká Třebová (Orlickoústecko ) 22. května (ČTK) - Česká Třebová letos zahájí výstavbu kompostárny na skládce v Třebovicích. Bude součástí plánovaného regionálního centra pro nakládání s odpady. Náklady stavební části dosáhnou 24 milionů korun včetně DPH, dodavatelskou firmu už město vybralo. Bude také ještě nutné vypsat soutěž na technologie, čímž se dokončení zdrží, řekl ČTK místostarosta Josef Kopecký (ODS).

"Myslím, že letos se to nestihne. Stavební práce začnou někdy v červenci, v zimě se stavět nedá. Počítáme s tím, že budeme kompostárnu otevírat příští rok, doufám, že na jaře," uvedl Kopecký.

V současnosti se skládka rekultivuje, poté by měla nastoupit stavební firma. Česká Třebová má v rozpočtu na celou kompostárnu vyčleněno asi 35 milionů korun. Na technologie zahrnující například překopávač, drtičku a prosévací zařízení z toho připadá zhruba 10 milionů korun. Kompostárnu i její vybavení bude město platit ze svého rozpočtu.

Podle původního plánu měla být součástí regionálního centra pro nakládání s odpady také třídicí linka. Na skládce už stojí hala, kde se třídí plasty manuálně, třídící zařízení by vše zefektivnilo. Náklady jsou však značné, i když na linku radnice získala státní dotaci. "Budeme to zvažovat, ale v letošním rozpočtu se na třídírnu peníze určitě neobjeví. Kvůli pandemii jsme přišli o peníze," uvedl Kopecký.

Cílem odpadového centra v Třebovicích je maximálně snížit množství odpadu ukládaného na skládku, jak nařizuje nový odpadový zákon. Pokud by se to nepodařilo, poplatky za skládkování, a tím i pro domácnosti by se dramaticky zvýšily.

Skládku v Třebovicích vlastní a provozuje městská společnost Eko Bi, využívají ji také další obce. Nejvíce odpadu na ni ukládá firma Liko Svitavy. Podle výroční zprávy společnosti Eko Bi to například v roce 2019 bylo více než 13.000 tun, skoro čtyřikrát více než samotná Česká Třebová.

