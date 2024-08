Česká skupina EFG chce navýšit výrobu biometanu, dá na to stovky milionů korun

Praha 13. srpna (ČTK) - Česká investiční skupina Energy financial group (EFG), která podniká v energetickém zpracování biologicky rozložitelných odpadů a výrobě biometanu, plánuje v příštím roce zvýšit kapacitu výroby biometanu ve svých zařízeních až na 100 gigawatthodin (GWh) zeleného plynu ročně. Vynaložit by na to měla stovky milionů korun. Do roku 2030 chce produkovat až 500 GWh biometanu, což by odpovídalo téměř deseti procentům národního cíle. Skupina o tom informovala ČTK.

Foto: Energy financial group a. s. (EFG)



Loni činila výrobní kapacita biometanu u stanic EFG kolem 16 GWh, letos už podle firmy několikanásobně vzrostla a navyšování kapacity by mělo pokračovat i v příštím roce na úroveň 100 GWh biometanu ročně. Holding by tak měl být ve svých zařízeních schopen za rok energeticky zpracovat až 100.000 tun jinak nevyužitelného bioodpadu. V roce 2030 je pak cílem vyrábět až 500 GWh biometanu z celkové kapacity 380.000 tun odpadu.



"Letos v červnu jsme zahájili provoz naší nejnovější výrobny biometanu ve Vyškově, do jejíž přestavby na jednu z nejmodernějších biometanových stanic v Česku jsme investovali přes čtvrt miliardy korun. Další investice v hodnotě zhruba 130 milionů korun nyní vynakládáme na rekonstrukci a obnovu provozu bioplynky ve Vysokém Mýtě a na více než dvojnásobné rozšíření kapacity produkce v Rapotíně, kde jsme vybudovali historicky první bioplynovou stanici v Česku dodávající plyn z obnovitelných zdrojů do plynárenské sítě," uvedl technický ředitel holdingu Pavel Bureš.



EFG dále oznámilo, že bude pokračovat v projektech poskytování služeb výkonové rovnováhy (SVR), které mají přispět ke stabilizaci energetické přenosové soustavy. Do těchto projektů chce dát přes 300 milionů korun. "Zahájili jsme práce na třech projektech služeb výkonové rovnováhy o celkové kapacitě 28 megawattů. Jeden z nich bude v rapotínské stanici, kde bude využita celková kapacita kogenerační jednotky právě v kooperaci s výrobou biometanu," podotkl výkonný ředitel skupiny EFG Tomáš Voltr.



Skupina EFG od roku 2007 prostřednictvím svých dceřiných společností buduje a provozuje projekty zaměřené na produkci energie z obnovitelných zdrojů. Sídlo firmy je v Praze.



Zdroj: Tisková zpráva ČTK 13. 8. 2024

