Česká republika připravuje strategický rámec oběhového hospodářství

Experti na oběhové hospodářství z Ministerstva životního prostředí se spolu se zeměmi Visegrádské čtyřky zúčastnili v Budapešti dvoudenního společného jednání k přípravě návrhu strategického rámce oběhového hospodářství navazujícího na právě schvalovanou novou evropskou odpadovou legislativu v podobě tzv. balíčku k oběhovému hospodářství.

Seminář organizovaný Evropskou komisí za účasti expertů na oběhové hospodářství z Finska, Nizozemí a Slovinska měl za cíl představit již existující strategie a akční plány oběhového hospodářství ve zmíněných zemích. Z diskuze jasně vyplynula potřeba vytvoření strategického rámce oběhového hospodářství České republiky a nutnost širokého zapojení všech dotčených a zainteresovaných stran. Ministerstvo životního prostředí je připraveno strategii oběhového hospodářství vytvořit, vést pracovní skupinu k oběhovému hospodářství a otevřenou debatu nad postupnými kroky k naplnění cílů oběhového hospodářství v Česku.

Strategie oběhového hospodářství ČR bude průřezem existujících českých politik z různých oblastí souvisejících s každodenními lidskými činnostmi, životním prostředím i výhledem rozvoje cirkulární ekonomiky do roku 2040 #CirkulárníČesko2040 nebo #CircularCzechia2040. Největší potenciál oběhového hospodářství je ve výrobě, spotřebě a odpadech, proto právě o nich diskutovaly středoevropské země během semináře nejvíc. "Důraz na co nejrychlejší zákaz, nebo podstatné omezení skládkování, zvýšení skládkovacího poplatku vedoucího ke zvýšení recyklace a materiálového využívání odpadů, znovupoužití odpadů a předcházení vzniku odpadů - jsou klíčovými kroky k přechodu z odpadového na oběhového hospodářství, na tom se jednoznačně shodli experti ministerstev životního prostředí výše jmenovaných zemí," říká ředitel odboru odpadů MŽP Jaromír Manhart. V tomto duchu také připraví české Ministerstvo životního prostředí nové zákony o odpadech, vybraných výrobcích s ukončenou životností a obalech do konce tohoto roku.

Zdroj: Tisková zpráva Ministerstva životního prostředí 23.5.2018

Tweet

Datum uveřejnění: 23. května 2018

Poslední změna: 23. května 2018

Počet shlédnutí: 1554