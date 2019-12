Češi platí zbytečně mnoho za účty za energie, Evropská komise proto zahajuje informační kampaň o energetické účinnosti

Brno, 21. března – Češi patří mezi Evropany, kteří platí jedny z nejvyšších účtů za energie v poměru k jejich příjmu. Evropská komise dnes zahájila informační kampaň o energeticky úsporných opatřeních s cílem snížit výši účtů českých občanů. Klíčovou součástí kampaně je roadshow, která zavítá do Brna (21. – 25. března), Ostravy (28. března – 1. dubna) a Ústí nad Labem (4. – 8. dubna) s kamionem plným interaktivních aktivit.

Česká republika je jedním z největších evropských spotřebitelů elektřiny. Ačkoliv je cena energií v České republice poměrně nízká, kvůli rostoucí spotřebě se Češi řadí mezi občany, kteří platí jedny z nejvyšších účtů za energie v Evropě v poměru k jejich příjmu. Podle letošní zprávy Energetického regulačního úřadu (ERÚ) se domácí spotřeba elektřiny v loňském roce zvýšila na nejvyšší úroveň za posledních 10 let. Bohužel ne každý občan je schopen své účty za energii zaplatit. Jak uvádí Petr Holub, energetický expert z aliance Šance pro budovy: „Energetická chudoba je v Česku problémem, který souvisí mimo jiné s neudržovaným fondem budov. Česká republika vynakládá každoročně přes 13 miliard korun na příspěvky a doplatky na bydlení. Z této částky je přibližně 7 miliard korun určeno na účty za energie.“

Evropská komise (DG JUSTICE) zahájila kampaň, která podpoří různé způsoby šetření energií v domácnostech, včetně malých změn v jejich chování nebo malých investic ke zlepšení kvality bydlení, a povede tak ke snížení výše účtů. Hlavním poselstvím kampaně je, že ušetřené peníze mohou být určeny ke zcela jiným účelům. „I malé změny v každodenním chování mohou rodinám pomoci ušetřit peníze. Využijte finanční podpory dostupné pro rodiny na energeticky úsporná opatření, která pomohou šetřit energii a zároveň životní prostředí,” říká komisařka Jourová.

Kampaň dnes byla zahájena na tiskové konferenci v Brně. Zde byl oficiálně otevřen i speciální kamion nabízející aktivity pro rodiny s dětmi, jako například interaktivní stěnu, u které se dozvíte tipy o energetické účinnosti. Kamion bude zaparkován před obchodním centrem Olympia v Brně v termínu od 21. do 25. března. Poté se kamion přestěhuje do Ostravy (28. března – 1. dubna) a konečně do Ústí nad Labem (4. – 8. dubna). „Energetická chudoba prozatím naštěstí není naším problémem. Prevence je ale lepší než následky, proto považuji tuto roadshow i celou kampaň za velmi důležitou. Budoucnost lidstva závisí na schopnosti žít úsporně. To se nám zde v Brně docela dobří daří, z čehož mám upřímnou radost. Vždycky je ale prostor pro zlepšení, takže se těším na informace a rady, které kampaň nabídne,“ říká primátor města Brna, Petr Vokřál.

Kampaň Evropské komise potrvá po celý rok. Po České republice se přestěhuje do Rumunska, Řecka a Portugalska. Evropská komise nedávno zahájila projekt EU Energy Poverty Observatory, jehož cílem je poskytovat přehledný a otevřený zdroj informací, který bude podporovat zapojení veřejnosti do problematiky energetické chudoby a šíření informací a příkladů dobré praxe.

Další informace o spotřebě energií v Brně (Jihomoravský kraj)

Brno je druhé největší město v České republice a největší město v Jihomoravském kraji;

Protože je Jihomoravský kraj jedním z regionů s největší hustotou osídlení, je v pořadí čtvrtým krajem s nejvyšší spotřebou energie v zemi, domácnosti v tomto regionu spotřebují 1 279 918,8 MWh ročně;

Průměrná roční spotřeba elektřiny na osobu v tomto regionu je však jedna z nejnižších v České republice – 1 162 kWh na osobu;

Spotřeba zemního plynu v Jihomoravském kraji je nejvyšší v zemi. Průměrná domácnost v regionu zaplatí 18 tisíc korun za plyn ročně;

Více elektrické energie je spotřebováno pouze v Praze, Středočeském a Moravskoslezském kraji;

Nižší roční spotřeba na osobu je pouze v Praze, Ústeckém a Moravskoslezském kraji;

Průměrná domácnost platí za elektřinu 15 tisíc korun ročně;

V Jihomoravském kraji (společně s Prahou) je nejvíce domácností, které využívají k topení plynový kotel – téměř 24 tisíc.

Zpráva Energetického regulačního úřadu 2016 (publikována v srpnu 2017)

Zpráva Českého statistického úřadu (publikována v roce 2017)

Zdroj: Tisková zpráva SetrimEnergii.eu 22.3.2018

Datum uveřejnění: 22. března 2018

Poslední změna: 22. března 2018

Počet shlédnutí: 1239