Zprávy z tisku
Češi mezi sebou během března rekordně sdíleli elektřinu, pomohlo slunečné počasí
Praha 29. dubna (ČTK) - Češi během letošního března mezi sebou sdíleli celkem 11,4 gigawatthodiny (GWh) elektřiny, což je dosud nejvíce za jeden kalendářní měsíc. Oproti loňskému březnu jde o čtyřnásobný nárůst. Vedle rostoucího počtu zapojených míst k tomu přispěl také vyšší počet slunečných dní. Dosud se ke sdílení elektřiny v ČR zaregistrovalo téměř 41.000 zájemců. ČTK o tom dnes informovalo Elektroenergetické datové centrum (EDC). Celková čistá spotřeba elektřiny v ČR v březnu činila 5,4 terawatthodiny (TWh).
Foto: geralt@Pixabay.com
Objem nasdílené elektřiny za letošní březen je tak vyšší i než v loňských letních měsících. Čísla z dosud rekordního srpna převýšil o téměř 20 procent.
Podle údajů Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) byl letošní březen teplotně nadnormální a srážkově velmi chudý. Průměrná délka slunečního svitu dosáhla 174 hodin, což představuje 139 procent normálu let 1991 až 2020. Tato meteorologická situace tak podle EDC vytvořila ideální podmínky pro výrobu z fotovoltaických elektráren.
"Březnové počasí nám v praxi ukázalo, jak efektivním nástrojem komunitní energetiky je sdílení v kombinaci s fotovoltaikou. Rekordní objem nasdílené elektřiny, který čtyřikrát převýšil loňské březnové hodnoty, potvrzuje, že decentralizace energetiky v Česku přestala být teorií a stala se masovou záležitostí. Lidé i firmy se naučili využívat jarní slunce na maximum," řekl výkonný ředitel EDC Petr Kusý.
EDC funguje od poloviny roku 2024 a je hlavním řídicím centrem pro fungování komunitní energetiky v Česku. Registruje jeho účastníky a poskytuje například vyhodnocování sdílení elektřiny mezi aktivními zákazníky, přijímá tak od provozovatelů distribučních soustav naměřená data z průběhového měření.
Po více než roce a půl fungování sdílení elektřiny se k ní v Česku přihlásilo zhruba 41.000 účastníků. Ti se sdružili do 24.355 tzv. skupin sdílení. Celkový objem sdílené elektřiny od spuštění služby v srpnu 2024 dosáhl skoro 80 GWh elektřiny, což podle centra odpovídá roční spotřebě 26.000 domácností, tedy města velikosti Mostu.
EDC v letošním roce rozšíří služby o nové funkce pro akumulaci energie, agregaci technické flexibility a takzvaný síťový semafor k chytrému řízení sítí. Jejích spuštění plánuje od srpna. Služby mají zefektivnit využívání obnovitelných zdrojů a zvýšit spolehlivost provozu soustavy.
Zdroj: Tisková zpráva ČTK 29. 4. 2026
Poslední změna: 4.5.2026
Počet shlédnutí: 33
Češi mezi sebou během března rekordně sdíleli elektřinu, pomohlo slunečné počasí
Praha 29. dubna (ČTK) - Češi během letošního března mezi sebou sdíleli celkem 11,4 gigawatthodiny (GWh) elektřiny, což je dosud nejvíce za jeden kalendářní měsíc. Oproti loňskému březnu jde o čtyřnásobný nárůst. Vedle rostoucího počtu zapojených míst k tomu přispěl také vyšší počet slunečných dní. Dosud se ke sdílení elektřiny v ČR zaregistrovalo téměř 41.000 zájemců. ČTK o tom dnes informovalo Elektroenergetické datové centrum (EDC). Celková čistá spotřeba elektřiny v ČR v březnu činila 5,4 terawatthodiny (TWh).
Objem nasdílené elektřiny za letošní březen je tak vyšší i než v loňských letních měsících. Čísla z dosud rekordního srpna převýšil o téměř 20 procent.
Podle údajů Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) byl letošní březen teplotně nadnormální a srážkově velmi chudý. Průměrná délka slunečního svitu dosáhla 174 hodin, což představuje 139 procent normálu let 1991 až 2020. Tato meteorologická situace tak podle EDC vytvořila ideální podmínky pro výrobu z fotovoltaických elektráren.
"Březnové počasí nám v praxi ukázalo, jak efektivním nástrojem komunitní energetiky je sdílení v kombinaci s fotovoltaikou. Rekordní objem nasdílené elektřiny, který čtyřikrát převýšil loňské březnové hodnoty, potvrzuje, že decentralizace energetiky v Česku přestala být teorií a stala se masovou záležitostí. Lidé i firmy se naučili využívat jarní slunce na maximum," řekl výkonný ředitel EDC Petr Kusý.
EDC funguje od poloviny roku 2024 a je hlavním řídicím centrem pro fungování komunitní energetiky v Česku. Registruje jeho účastníky a poskytuje například vyhodnocování sdílení elektřiny mezi aktivními zákazníky, přijímá tak od provozovatelů distribučních soustav naměřená data z průběhového měření.
Po více než roce a půl fungování sdílení elektřiny se k ní v Česku přihlásilo zhruba 41.000 účastníků. Ti se sdružili do 24.355 tzv. skupin sdílení. Celkový objem sdílené elektřiny od spuštění služby v srpnu 2024 dosáhl skoro 80 GWh elektřiny, což podle centra odpovídá roční spotřebě 26.000 domácností, tedy města velikosti Mostu.
EDC v letošním roce rozšíří služby o nové funkce pro akumulaci energie, agregaci technické flexibility a takzvaný síťový semafor k chytrému řízení sítí. Jejích spuštění plánuje od srpna. Služby mají zefektivnit využívání obnovitelných zdrojů a zvýšit spolehlivost provozu soustavy.
Zdroj: Tisková zpráva ČTK 29. 4. 2026
Poslední změna: 4.5.2026
Počet shlédnutí: 33