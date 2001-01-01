Zprávy z tisku
Ceny palivového dřeva zůstaly stabilní, mění se ale nákupní chování Čechů
Praha 15. února (ČTK) - Ceny palivového dřeva zůstávají v Česku stabilní. Průměrná cena za prostorový metr sypaný (prms) loni činila 1502 korun včetně dopravy, což je podobná hodnota jako o rok dříve. Podle expertů se ceny příliš nezmění ani letos. Nákupní chování Čechů se přesto po odeznění energetické krize mění, oproti minulosti se méně předzásobují, více nakupují měkké dřevo. Vyplývá to z dat serveru Srovnejdrevo.cz pro ČTK.
Foto: Steve Buissinne@Pixabay.com
Zásob palivového dřeva letos bude podle Adama Borovského ze serveru Srovnejdrevo.cz na trhu dostatek. Většina dodavatelů podle něj v podzimní sezoně stíhalo vyřizovat objednávky, což lze očekávat i letos. I proto se ceny palivového dřeva příliš nemění, a to ani během roku.
Zatímco v předchozích letech prodeje dřeva každoročně klesaly, loni zůstaly tržby obchodníků podle dat Srovnejdrevo.cz meziročně stejné. Mění se ovšem postupy nakupujících. Průměrná objednávka loni činila 8,9 megawatthodiny (MWh), což je o téměř třetinu meziročně méně. "Nejspíš za to může loňská teplá zima a úplný konec paniky po energetické krizi, kdy se lidé zásobovali dřevem raději na víc sezon dopředu," vysvětlil Borovský.
Většina lidí podle něj není ochotna připlácet za suché či tvrdé dřevo, které je mírně dražší než syrové a měkké dřevo. Podle Borovského je to ale neekonomické, protože spalování tohoto lacinějšího dřeva není tak efektivní a uvolňuje násobně víc kouře. Finální náklady na spalování měkkého dřeva přirovnal k nákladům na plyn, naopak u suchého a tvrdého dřeva jsou nižší.
Nejvíce lidí v Česku podle analýzy XTB topí plynem, jde o přibližně třetinu domácností. Zhruba stejný podíl domácností je pak připojen na dálkové vytápění centrálních tepláren. Ty využívají k topení hlavně plyn nebo uhlí. Zhruba desetina spotřebitelů topí dřevem a další desetina elektřinou. Zbylá část domácností používá k topení uhlí nebo alternativní zdroje topení, jako jsou tepelná čerpadla a další.
Zdroj: Tisková zpráva ČTK 15. 2. 2026
Poslední změna: 8.3.2026
Počet shlédnutí: 14
