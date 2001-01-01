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Ceny palivového dřeva či pelet letos vzrostly asi o pětinu, projevuje se krize
Praha 2. listopadu (ČTK) - Palivové dřevo v Česku zdražuje. Domácnosti, které topí dřevem , briketami nebo peletami , si oproti loňsku připlatí místy až o pětinu více. Nejvýrazněji zdražuje suché tvrdé dřevo . V rostoucích cenách se projevuje i zvyšování nákladů producentů na pohonné hmoty, energie a další služby. Poptávka se i přes zdražování ostatních energií zatím příliš nezměnila. Vyplývá to z odpovědí oborových zástupců na dotazy ČTK.
Foto: moses@Pixabay.com
Palivové dřevo v Česku zdražuje. Domácnosti, které topí dřevem, briketami nebo peletami, si oproti loňsku připlatí místy až o pětinu více. Nejvýrazněji zdražuje suché tvrdé dřevo. V rostoucích cenách se projevuje i zvyšování nákladů producentů na pohonné hmoty, energie a další služby. Poptávka se i přes zdražování ostatních energií zatím příliš nezměnila. Vyplývá to z odpovědí oborových zástupců na dotazy ČTK.
"Projevuje se především zdražování pohonných hmot, služeb a ostatních energií. Cena dřeva, pelet i briket je o 20 i více procent vyšší než v předchozím roce," řekl předseda oborového klastru Česká peleta Vladimír Stupavský. Během zimy navíc cena dřeva tradičně dál roste.
Podle dat serveru Srovnejdrevo.cz je růst cen u palivového dříví nejvíce patrný u méně dostatkového tvrdého suchého dřeva. "Kdo letos kupuje tvrdé dřevo na poslední chvíli, tak si tvrdě připlatí, když se nespokojí s nabídkou suchého, které pak bývá ve výsledku spíš syrové u řady pochybných prodejců," řekl Adam Borovský ze serveru Srovnejdrevo.cz.
Zásob dřeva je podle Stupavského na trhu zatím dostatek. Zároveň ale upozornil na to, aby lidé nenechávali objednávky až na první mrazíky, kdy podle něj každoročně nastane krátkodobý převis poptávky nad nabídkou.
Navzdory tomu, že například plyn letos zdražuje ještě výrazněji než dřevo, v poptávce se to dosud příliš neprojevilo. "I přes výrazně silnější loňskou zimu neevidujeme prakticky žádný nárůst v poptávce po palivovém dřevě meziročně. Zatím se v posledních týdnech neprojevuje ani přicházející další energetická krize," podotkl Borovský. Spíše opatrnější přístup domácností k nákupu zásob dřeva ještě před začátkem topné sezony potvrdil také Stupavský. "Obávám se, že si část z nich nechává nákupy až do cenově nevýhodných období," dodal.
Energie začaly prudce zdražovat po zahájení konfliktu na Blízkém východě poslední únorový den. Nejvýrazněji se to projevuje u pohonných hmot a plynu. Minulý týden ve středu se velkoobchodní cena zemního plynu pro evropský trh poprvé od prosince 2022 krátce dostala na úroveň 100 eur za megawatthodinu (MWh). Na začátku roku se přitom jeho cena pohybovala kolem 30 eur za MWh. Plyn navíc v Evropě funguje jako takzvaný závěrný zdroj při výrobě elektřiny. Spolu s růstem ceny plynu tak postupně zdražuje na trhu i elektřina. Růst cen postupně promítají do svých ceníků i tuzemští dodavatelé.
Zdroj: Tisková zpráva ČTK 2. 11. 2026
Poslední změna: 6.11.2026
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Ceny palivového dřeva či pelet letos vzrostly asi o pětinu, projevuje se krize
Praha 2. listopadu (ČTK) - Palivové dřevo v Česku zdražuje. Domácnosti, které topí dřevem , briketami nebo peletami , si oproti loňsku připlatí místy až o pětinu více. Nejvýrazněji zdražuje suché tvrdé dřevo . V rostoucích cenách se projevuje i zvyšování nákladů producentů na pohonné hmoty, energie a další služby. Poptávka se i přes zdražování ostatních energií zatím příliš nezměnila. Vyplývá to z odpovědí oborových zástupců na dotazy ČTK.
Palivové dřevo v Česku zdražuje. Domácnosti, které topí dřevem, briketami nebo peletami, si oproti loňsku připlatí místy až o pětinu více. Nejvýrazněji zdražuje suché tvrdé dřevo. V rostoucích cenách se projevuje i zvyšování nákladů producentů na pohonné hmoty, energie a další služby. Poptávka se i přes zdražování ostatních energií zatím příliš nezměnila. Vyplývá to z odpovědí oborových zástupců na dotazy ČTK.
"Projevuje se především zdražování pohonných hmot, služeb a ostatních energií. Cena dřeva, pelet i briket je o 20 i více procent vyšší než v předchozím roce," řekl předseda oborového klastru Česká peleta Vladimír Stupavský. Během zimy navíc cena dřeva tradičně dál roste.
Podle dat serveru Srovnejdrevo.cz je růst cen u palivového dříví nejvíce patrný u méně dostatkového tvrdého suchého dřeva. "Kdo letos kupuje tvrdé dřevo na poslední chvíli, tak si tvrdě připlatí, když se nespokojí s nabídkou suchého, které pak bývá ve výsledku spíš syrové u řady pochybných prodejců," řekl Adam Borovský ze serveru Srovnejdrevo.cz.
Zásob dřeva je podle Stupavského na trhu zatím dostatek. Zároveň ale upozornil na to, aby lidé nenechávali objednávky až na první mrazíky, kdy podle něj každoročně nastane krátkodobý převis poptávky nad nabídkou.
Navzdory tomu, že například plyn letos zdražuje ještě výrazněji než dřevo, v poptávce se to dosud příliš neprojevilo. "I přes výrazně silnější loňskou zimu neevidujeme prakticky žádný nárůst v poptávce po palivovém dřevě meziročně. Zatím se v posledních týdnech neprojevuje ani přicházející další energetická krize," podotkl Borovský. Spíše opatrnější přístup domácností k nákupu zásob dřeva ještě před začátkem topné sezony potvrdil také Stupavský. "Obávám se, že si část z nich nechává nákupy až do cenově nevýhodných období," dodal.
Energie začaly prudce zdražovat po zahájení konfliktu na Blízkém východě poslední únorový den. Nejvýrazněji se to projevuje u pohonných hmot a plynu. Minulý týden ve středu se velkoobchodní cena zemního plynu pro evropský trh poprvé od prosince 2022 krátce dostala na úroveň 100 eur za megawatthodinu (MWh). Na začátku roku se přitom jeho cena pohybovala kolem 30 eur za MWh. Plyn navíc v Evropě funguje jako takzvaný závěrný zdroj při výrobě elektřiny. Spolu s růstem ceny plynu tak postupně zdražuje na trhu i elektřina. Růst cen postupně promítají do svých ceníků i tuzemští dodavatelé.
Zdroj: Tisková zpráva ČTK 2. 11. 2026
Poslední změna: 6.11.2026
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