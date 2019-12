Ceny emisních povolenek rostou i kvůli tržní stabilizační rezervě

Praha 15. září (ČTK) - Jedním z hlavních důvodů nárůstu cen emisních povolenek v posledních měsících a dnech je zavádění tzv. tržní stabilizační rezervy (MSR), jejímž cílem je korigovat množství povolenek na trhu a která vstoupí v platnost od příštího roku. Účastníci trhu očekávají výrazné omezení dodávky povolenek, tudíž se jich snaží zakoupit co nejvíc. Vyplývá to z analýzy, kterou ČTK poskytla společnost Vertis obchodující s povolenkami.

Současný růst cen je způsoben blížícím se termínem zavedení MSR i podle společnosti Seven Energy. "MSR by měla stabilizovat ceny tím, že do systému buď přidává nebo ze systému odebírá povolenky podle stavu trhu a jeho přebytku či nedostatku. Současný prudký růst cen vnímáme spíše jako spekulativní. Dlouhodobá výše cen bude silně závislá na makroekonomickém vývoji," uvedla společnost.

Podle mluvčího společnosti ČEZ Romana Gazdíka se v souvislosti se zavedením MSR počítalo se stejným přístupem producentů oxidu uhličitého jako v minulých letech. "Některé firmy však nyní nakoupily výrazně více povolenek pro budoucí potřebu (a jiné možná pro spekulace), a tak je jich na trhu málo a cena stoupá," uvedl.

Cena emisních povolenek v EU se na začátku tohoto týdne podle údajů serveru Carbon Pulse vyšplhala nad 25 eur (přes 630 korun) za tunu CO 2 vypuštěného do atmosféry, což je desetileté maximum. Ve čtvrtek ale například jejich hodnota činila necelých 19 eur. Právě kvůli velkému kolísání hodnoty je podle oslovených firem problematické naplánovat dlouhodobé investice na snižování emisí.

Podle dat společnosti Vertis je předpokládaná cena povolenek v březnu příštího roku 30 až 35 eur za tunu CO 2 . Přitom ještě v první polovině minulého roku povolenky stály i méně než pět eur. Například Ocelářská unie ve střední variantě počítá s cenou kolem 40 eur v roce 2025 a 50 eur o pět let později.

Podle Gazdíka ale není jisté, zda cena skutečně výrazně poroste i nadále. "EU schválila evropské cíle pro obnovitelné zdroje OZE (podíl OZE na konečné spotřebě energií ve výši 32 procent v roce 2030) a energetické úspory (snížení spotřeby o 32,5 procenta do roku 2030), což by naopak mělo tlačit cenu povolenky opačným směrem, protože výroba elektřiny z obnovitelných zdrojů poroste a zároveň budeme na energiích šetřit, čili pro prostor pro dodávky elektřiny z uhelných elektráren (které povolenky potřebují) bude omezený," poznamenal.

Evropský systém obchodování s emisemi EU ETS pokrývá asi 12.000 elektráren, továren a leteckých společností a reguluje přibližně 45 procent produkce skleníkových plynů v EU. Stanovuje limity celkového množství skleníkových plynů, které mohou být emitovány sektory v jeho působnosti, a zároveň umožňuje podnikům získat nebo zakoupit emisní povolenky, s nimiž lze podle potřeby obchodovat.

Výnosy z povolenek jsou v Česku ze zákona využívány z poloviny ministerstvem životního prostředí a z poloviny ministerstvem průmyslu. MŽP za celou dobu dražeb povolenek získalo do konce letošního července 10,6 miliardy korun, řekla ČTK již dříve mluvčí Petra Roubíčková.

