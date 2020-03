Cena emisních povolenek klesla, důvodem je koronavirus a levná ropa

Praha 27. března (ČTK) - V posledních dnech významně klesla cena emisních povolenek, které platí uhelné elektrárny či průmyslové podniky za tunu oxidu uhličitého (CO 2 ) vypuštěného do atmosféry. Vyplývá to z dat burzy Intercontinental Exchange (ICE), která ceny sleduje. Povolenky se nyní prodávají kolem 17 eur (467 Kč) za tunu, ještě na začátku března přitom byla jejich cena na úrovni 24 eur (659 Kč) za tunu. Podle analytiků jsou důvodem dopady současné koronavirové krize a nízká cena ropy.

„Pouze za pondělí se cena hlavního sledovaného kontraktu s dodávkou v prosinci letošního roku propadla během dne o více než sedm procent. Důvody propadu souvisí především s obavami o výkonnost ekonomiky a s tím spojenou nižší průmyslovou výrobu a spotřebu energie,“ řekl ČTK analytik portálu oEnergetice.cz Martin Voříšek

Na tak nízkých úrovních se podle něj tento kontrakt obchodoval naposledy v polovině roku 2018. „Vzhledem k tomu, že se již nyní opatření proti šíření onemocnění COVID-19 začínají na spotřebě elektřiny v některých evropských zemích významně odrážet, bylo pouze otázkou času, kdy se k propadům akcií na burzách přidají i povolenky,“ uvedl. Evropského systému obchodování s emisemi EU ETS se v Česku povinně účastní asi 250 zařízení.

Analytik společnosti ENA Jiří Gavor ČTK řekl, že ze současného vývoje se mohou radovat zejména uhelné teplárny. „Nicméně rozhodně nepůjde o dlouhodobý trend, cena povolenek se po odeznění krize vrátí na původní úrovně, přispěje k tomu i celoevropský stabilizační mechanismus (MSR – Market Stability Reserve). Ale krátkodobě, na tento rok, si teplárny a těžký průmysl od nákladů na povolenky trochu oddechnou,“ uvedl. Cílem MSR je korigovat množství povolenek na trhu.

Také podle hlavního ekonoma společnosti Natland Petra Bartoně stojí za poklesem cen emisních povolenek koronavirus, respektive omezení, která kvůli němu vydávají jednotlivé vlády. „Již zkolaboval dopravní sektor a ještě dál bude kolabovat průmysl s tím, jak mu budou docházet důležité součástky na vstupu. Tyto dva sektory jsou přitom v normálních časech největšími producenty emisí. Nyní tedy po emisních povolenkách není poptávka,“ řekl ČTK Bartoň. Byť cena povolenek znatelně klesla, v delším období může podle něj být pro některé podniky problémem, že neklesla ještě výrazněji.

Výkonný ředitel investiční skupiny Energy financial group Tomáš Voltr uvedl, že kromě snižování spotřeby elektřiny v důsledku koronavirové krize má současný pokles cen povolenek i další důvody. „Klesající cena emisních povolenek koresponduje také s klesající cenou ropy, kde je příčinou zejména obchodní válka mezi Saúdskou Arábií a Ruskem. V neposlední řadě trh s emisními povolenkami ovlivňuje také akciový trh, který v posledních týdnech zaznamenává významné poklesy,“ dodal.

Evropský systém EU ETS je největším systémem emisního obchodování. Zahrnuje přes 11.000 zařízení z energetiky, výroby oceli a železa, cementu a vápna, letecké přepravy a dalších. Stanovuje limity celkového množství skleníkových plynů, které mohou vypouštět sektory v jeho působnosti, a zároveň umožňuje podnikům získat nebo zakoupit emisní povolenky, s nimiž lze podle potřeby obchodovat.

