Cena dřevěných pelet do kotlů letos v Česku vzrostla až o 40 pct

Olomouc 6 května (ČTK) - Cena dřevěných pelet, které 45.000 tuzemských domácnosti a firem používá jako palivo do automatických kotlů, letos na jaře v Česku meziročně vzrostla až o 40 procent. U některých prodejců cena kilogramu pelet překročila rekordní hranici deseti korun. Roční náklady na vytápění rodinného domu peletami tak vzrostou o tisíce korun. Kvůli negativními vývoji na trhu s energiemi prudce vzrostla poptávka po peletách a někteří distributoři zavádějí pořadníky, řekl na dotaz ČTK předseda klastru Česká peleta Vladimír Stupavský, podle kterého jsou dřevěné pelety navzdory růstu cen nadále finančně výhodnějším zdrojem tepla než plyn a elektřina.

Foto: Wood Pellets_U.S.Department of Agriculture@Flickr.com



"V současné době se cena pelet i ostatních paliv a energií vyvíjí prakticky každý týden a je ovlivněna panikou na trhu srovnatelnou s nedávným kolísáním cen pohonných hmot. Hlavním viníkem je samozřejmě ruský útok na Ukrajinu a strašení s vypínáním plynu," uvedl Stupavský. Výrobci se zároveň potýkají s rostoucími cenami pilin pro výrobu pelet, energií, obalových materiálů a dopravy. Nejlevnější pelety mohou lidé nyní pořídit za 7,6 koruny, cena nejdražších přesáhla deset korun za kilogram. "Zdražení se tedy pohybuje mezi deseti až 40 procenty. Je to hodně, ale pořád zásadně méně než činí zdražování plynu a elektřiny," podotkl Stupavský.

Majitelé automatických kotlů kvůli negativním zprávám o růstu cen fosilních paliv i jejich hrozícímu nedostatku podlehli panice a poptávka po peletách na jaře několikanásobně vzrostla. "Prodejci k tomu přistupují různě. Na čtyřnásobný nárůst poptávky totiž nemůže být nikdo připraven. Pelety se postupně vyrobí, protože dřevozpracující průmysl funguje dobře, ale taková nárazová poptávka nemůže být hned uspokojena. Někteří pelety mají, jiní zavádějí pořadník a jiní podstatně zdražují, aby omezili příval nových objednávek," řekl Stupavský.

Svoji roli v růstu cen dřevěných pelet sehrál i válečný konflikt na Ukrajině, která je jedním z exportérů tohoto ekologického paliva do Evropy. Podle Stupavského ale není důvod k panice, pelet bude na tuzemského trhu dostatek. "Česká výroba pelet je každoročně ve velkém převisu, vyrábíme třikrát až čtyřikrát více pelet, než spotřebováváme. V Evropě je ale propojený trh a ne všechny země jsou s výrobou a spotřebou soběstačné. Evropa spotřebovává pro vytápění asi 18 milionů tun pelet a aktuálně čelí výpadku dvou milionů tun z Ruska, Běloruska a Ukrajiny. Není to nenahraditelný výpadek, ale dokázal viditelně zamíchat s cenami," upozornil Stupavský.

Růst cen pelet by podle Stupavského nebyl tak výrazný, pokud by stát zamezil masovému vývozu dřeva a dřevních paliv z Česka. Dřevěné pelety ale nadále patří mezi levnější druhy topiva. "Dřevěné pelety jsou při ceně do osmi korun za kilogram cenově shodné s baleným uhlím, při vyšších cenách už "vítězí" uhlí, pokud však pomineme škodlivou stránku jeho spalování. Plyn vychází ve srovnání s peletami minimálně dvojnásobně dráž," dodal Stupavský.

Zdroj: Tisková zpráva ČTK 6. 5. 2022

Datum uveřejnění: 6.5.22

Poslední změna: 9.5.2022

