Celosvětové emise CO2 v energetice stouply na rekordních 36,8 miliardy tun. Snížit je může i biometan

Obnovitelnými zdroji energie se podle analýzy Mezinárodní energetické agentury (IEA) v loňském roce podaři-lo zamezit produkci až 550 milionů tun celosvětových emisí oxidu uhličitého (CO 2 ). Celkově však emise v energetickém odvětví vzrostly, a to na rekordních 36,8 miliardy tun. K dosažení uhlíkové neutrality v příštích letech bude nutné ještě více investovat do nízkoemisních zdrojů. Velkým přínosem může být využívání bio-metanu z biologicky rozložitelného odpadu. V jeho výrobě ale v České republice zaostáváme.

Emise skleníkových plynů v Evropské unii mají do roku 2030 klesnout alespoň o 55 % oproti roku 1990, přičemž do roku 2050 se má Evropa jejich dalším snižováním přeměnit v první klimaticky neutrální kontinent. V sektoru energetiky ale tato bilance nyní nevypadá dobře. Globální emise CO 2 zde za loňský rok stouply o 0,9 procenta na 36,8 miliardy tun, což představuje dosud největší meziroční nárůst od roku 2019. Vrátili jsme se tak k předpandemickým hodnotám, a to i přesto, že díky obnovitelným zdrojům se loni podařilo předejít vzniku 550 milionů tun celosvětových emisí.

Aby bylo cílů Zelené dohody dosaženo, bude třeba v průběhu příštích let směřovat investice do nízkoemisních alternativ a účinného využívání zdrojů. Výrazněji přispět k tomu může i využívání biometanu z biologicky rozložitelného odpadu. Takzvaný zelený plyn má totiž stejné využití jako zemní plyn, ale v porovnání s konvenčními biopalivy má nejnižší spotřebu energie ve svém životním cyklu. Přesto ve výrobě plynu z obnovitelných zdrojů v České republice zaostáváme. V provozu sice máme téměř 600 bioplynových stanic, ale biometan vyrábí pouze tři.

Jednou z těchto bioplynových stanic je i EFG Rapotín BPS, vlastněná společností Energy financial group. Ta se nyní za účelem navýšení produkce biometanu v České republice chystá na instalaci tří nových jednotek na úpravu bioplynu na biometan, které mají být dokončeny v příštích dvou letech. Společně se stávající rapotínskou stanicí mají dodávat do plynárenské distribuční sítě lokální biometan o celkové roční kapacitě přesahující 90 GWh. Skupina by tak měla mít do roku 2024 v provozu již celkem čtyři jednotky výroby biometanu. I nadále se přitom bude zaměřovat na výrobu především z biologicky rozložitelného odpadu, nikoli účelově pěstované biomasy.

„Žijeme v zemi, která je druhým největším producentem „špinavé“ elektřiny v Evropě a její energetický mix je hodně toxický. Proto je čím dál naléhavější rozvíjet segment energetiky šetrný k životnímu prostředí. V České republice je na základě biologicky rozložitelného odpadu jakožto vstupní suroviny potenciál pro 66 výroben s celkovou roční produkcí 100 milionů m3 biometanu. Výrobou z těchto odpadů od obcí, restaurací či potravinářských závodů přitom již nyní v naší rapotínské bioplynové stanici ušetříme ročně až 218 tisíc tun CO 2eq ,“ uvádí výkonný ředitel Energy financial group Tomáš Voltr.

Bioplynové stanice, které projdou konverzí na výrobu biometanu, mohou zároveň pracovat s akumulací energie nebo stabilizací energetické soustavy tak, aby bylo možné více využívat energii ze slunce, větru, vody a dalších obnovitelných zdrojů. Jsou tak vhodným doplňkem k energetickému mixu, který má ambici stát se méně závislým nejen na importu, ale také na uhelných zálohách.

Zdroj: Skupina EFG 23. 3. 2023

